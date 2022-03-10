Хорнер о нелегальности Mercedes: Я этого не говорил!

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Распространенные утром немецким изданием Auto Motor und Sport слова главы Red Bull Кристиана Хорнера о том, что его команда считает новую аэродинамическую концепцию Mercedes нелегальной были опровергнуты сначала пресс-службой «Быков», а затем и самим Хорнером.

«Я немного удивлен, когда увидел приписываемые мне заявления, я этого не говорил, – сказал Хорнер в эфире F1TV. – Честно говоря, я пока вообще не обращал большого внимания на то, что сделали в Mercedes. Да, это принципиально иная аэродинамическая концепция, чем у нас, но это задача наших специалистов по аэродинамике, чтобы все досконально изучить.

Лично у меня просто недостает технических знаний для того, чтобы сейчас давать оценку. Собственно, мы увидели такую конструкцию лишь сегодня утром. Так что я не имею понятия, лучше она или хуже нашей».

При этом наши журналисты с трассы утверждают, что действительно видели утром Хорнера и корреспондента AMuS вместе, но не знают, о чем они говорили.

Напомним, что утром Mercedes показал обновленный болид с радикально уменьшенными боковыми понтонами. Ничего подобного не сделала ни одна другая команда.