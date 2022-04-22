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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Хорнер о квалификации: Ferrari лучше работала с шинами

Глава Red Bull рассказал, что даже для обладателя поула Макса Ферстаппена все прошло не так уж гладко

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Хорнер о квалификации: Ferrari лучше работала с шинами
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По итогам пятничной квалификации Формулы 1 в Имоле Макс Ферстаппен завоевал свой первый поул в новом сезоне, а его напарник по Red Bull Серхио Перес оказался только седьмым. И если Ферстаппену красные флаги не помешали (нидерландец успел поставить быстрое время аккурат перед полной остановкой Валттери Боттаса), то вот Перес уже не успел никак улучшить после неудачной блокировки колес. 

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Глава Red Bull Кристиан Хорнер оказался доволен работой Ферстаппена и также отметил, что у RB18 были проблемы с доведением шин до нужной температуры. 

«Макс проделал отличную работу, – рассказал Хорнер. – Эта квалификация была необычной. Мы успели сделать только один круг, и именно он оказался лучшим в сессии. В конце казалось, что трасса может вновь позволить поставить более быстрые времена, однако дождя все-таки было много, да и красный флаг появился – так что никто не успел ответить. Обидно за Чеко, потому что он тоже поднялся бы высоко с хорошим кругом, но у него была большая блокировка колес.

Сегодня Ferrari смотрелась лучше в отношении прогрева шин – нам было тяжело доводить резину до рабочей температуры, и с каждым разом это занимало все больше и больше кругов. В конце концов получилось найти хороший баланс, и Макс проехал отличный круг в критический момент».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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