Хорнер о Хэмилтоне в Red Bull: Не знаю, что пьет Эдди Джордан

Льюис Хэмилтон пока не подписал новый контракт с Mercedes, что оставляет простор для слухов о его будущем. Например, бывший владелец команды Ф1 Эдди Джордан недавно предложил британцу перейти в Red Bull. Но главе австрийской команды Кристиану Хорнеру такой шаг не кажется правдоподобным.

«Я гадал, что же пьет Эдди, – сказал Хорнер на пресс-конференции в Сочи. – Да, с точки зрения фаната он абсолютно прав. Но Хэмилтон со мной в последнее время не связывался. Так что не думаю, что он куда-то уйдет.

Думаю, все хотели бы увидеть сражение Ферстаппена и Хэмилтона лицом к лицу. И я надеюсь, мы сможем дать Максу необходимые для этого средства и в этом году, и в следующем, и потом».