Хорнер о кадровых спорах Red Bull с Ferrari: Это не обмен заложниками
Глава команды из Милтон-Кинса заверил, что не потеряет никого из ключевых сотрудников, несмотря на попытки соперников из Скудерии поквитаться за потеря Лорана Мекиса
Гоночный директор Ferrari Лоран Мекис с нового сезона Ф1 станет главой AlphaTauri, заменив в этой должности Франца Тоста. После объявления об этом паддок наполнили самые невероятные слухи.
Один из них гласит, что француз связан с Ferrari долгосрочным контрактом, потому даже после сделанного объявления его могут не отпустить в Фаэнцу.
По ходу Гран При Майами сам Тост подтвердил, что в данном случае действительно есть факторы, которые затрудняют смену команды.
«В первую очередь Мекис должен все решить [главой Ferrari Фредериком] Вассером, – сказал австриец. – После этого основная роль переходит к Red Bull. Думаю, [гендиректор по спорту] Оливер Минцлаф будет напрямую говорить со своим коллегой из Ferrari и найдет решение».
Также источники говорили, что в Маранелло согласились на раннее начало работы Лорана на новом месте, если взамен получат от RBR аналогичное разрешение в отношении своих бывших инженеров, которые согласились перейти в Скудерию и сейчас пребывают в вынужденном отпуске.
Лоран Мекис, Scuderia Ferrari
Фото: Александр Триниц / Motorsport Images
Но самая любопытная сплетня гласит, что Ferrari прямо сейчас пытается увести из Милтон-Кинса кого-то из ключевых сотрудников, едва ли не технического директора Пьера Ваша.
Говоря обо всем этом на пятничной пресс-конференции, глава RBR Кристиан Хорнер нашел очень образное сравнение.
«Можно ли говорить, что за Лорана Мекиса нам придется провести обмен заложниками? Нет, у нас нет никаких заложников, – сказал Хорнер. – Если говорить о том, что кто-то уходит в Ferrari, то среди персонала старшего или среднего уровня ничего такого нет.
Некоторые из тех, кого упоминали слухи последних недель в связи со Скудерией, сами приходили ко мне и заверяли, что это не соответствует действительности.
Впрочем, в Формуле 1 возможно всякое. Однако сейчас среди наших ключевых сотрудников нет никаких планов уходить в Маранелло».
Как недавно стало известно Motorsport.com, технический гуру Red Bull Эдриан Ньюи недавно продлил контракт с командой.
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