Хорнер о кадровых спорах Red Bull с Ferrari: Это не обмен заложниками

Гоночный директор Ferrari Лоран Мекис с нового сезона Ф1 станет главой AlphaTauri, заменив в этой должности Франца Тоста. После объявления об этом паддок наполнили самые невероятные слухи.

Один из них гласит, что француз связан с Ferrari долгосрочным контрактом, потому даже после сделанного объявления его могут не отпустить в Фаэнцу.

По ходу Гран При Майами сам Тост подтвердил, что в данном случае действительно есть факторы, которые затрудняют смену команды.

«В первую очередь Мекис должен все решить [главой Ferrari Фредериком] Вассером, – сказал австриец. – После этого основная роль переходит к Red Bull. Думаю, [гендиректор по спорту] Оливер Минцлаф будет напрямую говорить со своим коллегой из Ferrari и найдет решение».

Также источники говорили, что в Маранелло согласились на раннее начало работы Лорана на новом месте, если взамен получат от RBR аналогичное разрешение в отношении своих бывших инженеров, которые согласились перейти в Скудерию и сейчас пребывают в вынужденном отпуске.

Лоран Мекис, Scuderia Ferrari Фото: Александр Триниц / Motorsport Images

Но самая любопытная сплетня гласит, что Ferrari прямо сейчас пытается увести из Милтон-Кинса кого-то из ключевых сотрудников, едва ли не технического директора Пьера Ваша.

Говоря обо всем этом на пятничной пресс-конференции, глава RBR Кристиан Хорнер нашел очень образное сравнение.

«Можно ли говорить, что за Лорана Мекиса нам придется провести обмен заложниками? Нет, у нас нет никаких заложников, – сказал Хорнер. – Если говорить о том, что кто-то уходит в Ferrari, то среди персонала старшего или среднего уровня ничего такого нет.

Некоторые из тех, кого упоминали слухи последних недель в связи со Скудерией, сами приходили ко мне и заверяли, что это не соответствует действительности.

Впрочем, в Формуле 1 возможно всякое. Однако сейчас среди наших ключевых сотрудников нет никаких планов уходить в Маранелло».

Как недавно стало известно Motorsport.com, технический гуру Red Bull Эдриан Ньюи недавно продлил контракт с командой.