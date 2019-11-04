Хорнер о гонке Элбона: Он оказался в тисках и стал жертвой обстоятельств

В столице Техаса Алекс Элбон стартовал с пятого места, но в первом же повороте столкнулся с Карлосом Сайнсом, после чего провел пит-стоп для замены переднего крыла и откатился в конец пелотона.

По ходу гонки Элбон еще дважды менял шины и всю дистанцию прорывался наверх, финишировав в итоге пятым. При этом его напарник Макс Ферстаппен закончил гонку на подиуме.

Болельщики признали Элбона гонщиком дня, его начальник Кристиан Хорнер тоже остался доволен пилотажем Алекса: «Я думаю, он поработал очень здорово. В первом повороте он стал просто жертвой обстоятельств, я не вижу, как он мог этого избежать, потому что был зажат в клещи между двумя машинами.

Затем ему нужно было сменить переднее крыло, он вернулся в гонку довольно далеко позади пелотона, но несколько кругов был самым быстрым на трассе – а то, как он прорывался через трафик, было феноменально. Кажется, он трижды прошел Карлоса Сайнса, будучи на другой стратегии.

Но Алекс был решителен при обгонах, очень эффективно прокладывал себе путь через трафик. Теперь он поднялся на шестое место в зачете после семи гонок [в Red Bull] и продолжает впечатлять команду своим прогрессом».

На вопрос, добился ли Элбон результатов, способных убедить Red Bull оставить его в команде в следующем сезоне, Хорнер ответил: «Он отлично справляется. И я думаю, нам не стоит принимать поспешных решений, у всех наших пилотов ест контракт на следующий год. Мы не будем торопиться и в соответствующее время придем в какому-то выводу».

Глава Red Bull Racing рассказал, что машина Макса Ферстаппена также получила значительные повреждения уже в самом начале дистанции.

«В начале гонки мы потеряли большой кусок днища, – отметил он. – После контакта в первом повороте была повреждена торцевая пластина переднего крыла, затем мы потеряли большой кусок днища – не знаю, стало ли это результатом происшествия в первом повороте. Но примерно с пятого круга мы начали замечать снижение аэродинамической нагрузки. Это стало следствием повреждения крыла и какой-то части днища».

Перед уик-эндом в Остине FIA выпустила техническую директиву, в которой прояснила работу моторов. После гонки Ферстаппен заявил, что именно за счет этого Скудерия потеряла былой гоночный темп. Комментируя этот момент, Хорнер сказал: «В начале гонки Ferrari потеряла одну машину. И у [Шарля] Леклера темпа не было. Но только у Ferrari найдется этому объяснение».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл