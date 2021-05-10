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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила

Автор:
, редактор

Техническая находка австрийцев не вызвала подозрений у федерации

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила

На Гран При Испании Льюис Хэмилтон сделал замечание, которое вызвало сомнение в легальности техники его конкурентов из Red Bull. После квалификации семикратный чемпион мира сказал, что на прямых австрийцам помогает «гнущееся» заднее крыло. 

Команды Формулы 1 давно пытаются строить гибкие задние крылья, которые будут повышать максимальную скорость болидов. Однако FIA внимательно следит за этим и проводит свои тесты на достаточную твердость крыла. 

Босс Red Bull Кристиан Хорнер рассказал, что обсуждал свою техническую находку и с FIA, и с главой Mercedes Тото Вольфом, доказав ее легальность.

«Я видел комментарии [Льюиса], – сказал Хорнер. – Естественно, все машины тщательно проверяют и проводят тесты на гибкость крыльев. Мы прошли все эти тесты и FIA осталась полностью довольна нашей машиной.

Поэтому слова [Льюиса] меня удивили. Я уже до этого поговорил с Тото Вольфом. Сомневаюсь, что Льюис высказывал свое мнение. Может, ему кто-то что-то рассказал».

Сам Вольф комментировать крыло Red Bull отказался.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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