Хорнер о финале квалификации: Нас отцунодили

Red Bull выглядела фаворитом перед началом квалификации, на полсекунды опередив Mercedes в финальной тренировке.

Однако в итоге первый ряд достался именно Mercedes, а лидер сезона Макс Ферстаппен и кумир местных трибун Серхио Перес остались только третьим и четвертым.

Такой результат стал следствием неприятного для «Быков» эпизода в самом конце сессии: Перес и Ферстаппен были на быстрых кругах, оба улучшили свое время на первом секторе, но их попытки оказались испорчены из-за ошибки Юки Цуноды в десятом повороте.

Серхио был вплотную за японцем и вслед за ним выехал с трассы, а Макс приподнял ногу с газа, ожидая появления желтых флагов.

Отвечая в эфире Sky Sports на вопрос, что он чувствует в такой ситуации, глава Red Bull Кристиан Хорнер сказал: «Думаю, нас просто отцунодили.

Оба гонщика проводили быструю попытку, Макс уже выигрывал две с половиной десятых, а Серхио – почти две.

Я не понимаю, почему он [Цунода] просто катился в той части трассы.

Это очень огорчает, так как помешало обоим нашим парням и здорово разозлило их обоих.

Впрочем, мы все равно на втором ряду, что позволяет рассчитывать на сильную гонку».

Говоря о том, чего можно ждать в воскресенье, Хорнер заметил: «Они [Mercedes] очень быстры. Вчера мы уже увидели, что им удалось решить проблему с мотором.

Да, мы сами выступили в финале квалификации хуже, чем могли бы. Но в любом случае все очень близко.

И в гонке тоже можно ожидать упорного сражения. У них есть хорошая скорость на прямых, так что нам будет непросто».

В прошлый раз Гран При Мексики проходил в 2019 году и завершился победой Льюиса Хэмилтона.