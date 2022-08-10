Хорнер о Феттеле: Правильно, что уходит
Бывший босс Себастьяна признал, что тому сейчас нет места в Формуле 1
Себастьян Феттель запомнится в Формуле 1 как самый молодой чемпион мира в истории и как один из самых молодых гонщиков, завершивших картеру: немец объявил об уходе, хотя ему совсем недавно исполнилось 35 лет.
Для сравнения, команда Aston Martin взяла на замену Феттелю 41-летнего Фернандо Алонсо и даже заключила с ним многолетний контракт.
Не рано ли Феттель завершил карьеру? Нет, считает Кристиан Хорнер, глава команды Red Bull, с которой Себастьян выиграл все свои четыре чемпионских титула.
«Было честью работать с ним, – сказал Хорнер о Феттеле. – Мы вместе добились очень много. Я видел, как он вырастает из мальчика в молодого мужчину с очень четкими принципами. И когда он покинул команду, мы со стороны наблюдали, как он остается этим принципам верен.
Так, он очень верный семьянин. И тщательно оберегает приватность личной жизни. Он очень закрытый человек на самом деле. И мне даже приятно видеть, как он сейчас развивает свой инстаграм!
Я убежден, что в его планах есть куча всего, что он хотел бы сделать после Формулы 1. Я, конечно, хотел бы продолжать видеть его в паддоке. Но, думаю, он выбрал правильное время, чтобы уйти. Просто неприемлемо видеть такого пилота как он не в лидерах, а в середине пелотона».
Марко назвал Алонсо «сюрпризом года». И дело не в смене команды
Кто угрожает Мику Шумахеру в Ф1? Ральф назвал имя
Самое важное:
Элбон: Ферстаппен играет в видеоигры перед квалификацией
По словам бывшего напарника действующего чемпиона мира,голландец максимально расслаблен перед стартом Гран Прин
Хэмилтон признался, что боится ездить по обычным дорогам
Возможно, все дело в необычной машине, которую он выбрал
Райкконен помешал Red Bull купить Sauber
Производитель напитков настаивал на том, чтобы в 2001 году в Sauber взяли другого пилота
Марко опроверг слухи о переходе Гасли в Alpine: Просто не пустим
По словам советника Red Bull, контракт француза с AlphaTauri не предусматривает досрочного расторжения