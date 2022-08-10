Хорнер о Феттеле: Правильно, что уходит

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Себастьян Феттель запомнится в Формуле 1 как самый молодой чемпион мира в истории и как один из самых молодых гонщиков, завершивших картеру: немец объявил об уходе, хотя ему совсем недавно исполнилось 35 лет.

Для сравнения, команда Aston Martin взяла на замену Феттелю 41-летнего Фернандо Алонсо и даже заключила с ним многолетний контракт.

Не рано ли Феттель завершил карьеру? Нет, считает Кристиан Хорнер, глава команды Red Bull, с которой Себастьян выиграл все свои четыре чемпионских титула.

«Было честью работать с ним, – сказал Хорнер о Феттеле. – Мы вместе добились очень много. Я видел, как он вырастает из мальчика в молодого мужчину с очень четкими принципами. И когда он покинул команду, мы со стороны наблюдали, как он остается этим принципам верен.

Так, он очень верный семьянин. И тщательно оберегает приватность личной жизни. Он очень закрытый человек на самом деле. И мне даже приятно видеть, как он сейчас развивает свой инстаграм!

Я убежден, что в его планах есть куча всего, что он хотел бы сделать после Формулы 1. Я, конечно, хотел бы продолжать видеть его в паддоке. Но, думаю, он выбрал правильное время, чтобы уйти. Просто неприемлемо видеть такого пилота как он не в лидерах, а в середине пелотона».