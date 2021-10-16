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Формула 1 Новости

Хорнер о 2022 годе: Надеюсь, что будет скучно

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Руководитель Red Bull высказал надежду на то, что никто не сможет составить его команде конкуренцию

Хорнер о 2022 годе: Надеюсь, что будет скучно

В 2022 году в Формуле 1 кардинально сменится технический регламент. В теории это означает, что любая из команд может получить преимущество, найдя технические решения, которые позволят быть быстрее.

Например, в 2009 году из-за смены регламента преимущество получила команда Brown GP, а под конец того же сезона быстрейшей стала Red Bull, чей пилот Себастьян Феттель выиграл следующие четыре чемпионата подряд.

Глава Red Bull Кристиан Хорнер выразил надежду, что что-то подобное случится и в следующем году.

«Наша гоночная команда на 100% сконцентрирована на этом сезоне, – сказал Хорнер в интервью изданию Bild Sport. – Но при этом группа, отвечающая за разработку машины 2022 года, уже трудится над ней несколько месяцев. Очевидно, что правильное планирование очень важно.

Если честно, я бы хотел, чтобы следующий сезон оказался очень скучным, так как мы бы в нем абсолютно лидировали».

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С Имолой и без Шанхая. Ф1 представила календарь-2022 из 23 гонок

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