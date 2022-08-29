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Формула 1 Новость

Хорнер: Нынешний Риккардо – совсем не тот, что выступал в Red Bull

Глава RBR рассказал о тех переменах, которые заметил в австралийском гонщике по сравнению с временами выступлений в его команде

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Хорнер: Нынешний Риккардо – совсем не тот, что выступал в Red Bull
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Самый успешный период в карьере Даниэля Риккардо относится к 2014-18 годам, когда тот гонялся за Red Bull Racing и одержал в общей сложности семь побед в Гран При. 

После этого пилот перешел в Renault, затем в McLaren, откуда недавно его уволили, не дожидаясь окончания контракта. 

По словам руководителя «Быков» Кристиана Хорнера, нынешний Риккардо значительно изменился, если сравнивать с прежними временами. 

«Я не вижу в нем того пилота, каком он был, выступая за нас, – сказал Хорнер по ходу бельгийского уик-энда в эфире Sky Sports. – При этом он остается одним из самых приятных парней в паддоке, он определенно сохранил свои способности. Я очень надеюсь, что он найдет место в Ф1 и вернется на собственную волну. 

Вспомните, какие гонки он проводил за нас – скажем, когда выиграл в Монако [в 2018-м] с половиной мощности мотора. Он выступал просто потрясающе.  

Когда он только пришел в команду и был напарником Себа [Феттеля], то добивался отличных результатов. А потом был очень близко к Максу. 

Понятно, что сейчас он попал в очень непростую ситуацию, потому я очень рассчитываю, что он что-то найдет на будущее». 

Даниэль Риккардо, McLaren, поздравляет Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, с победой в чемпионате мира

Даниэль Риккардо, McLaren, поздравляет Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, с победой в чемпионате мира

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Продолжая тему сравнения Риккардо и Ферстаппена, Кристиан отметил: «Мы видели, сколь эти парни близки по скорости. Да, Макс ощутимо продвинулся вперед с тех пор, как Даниэль ушел из команды. 

Но в свои лучшие дни Даниэль был действительно хорош. Он выступал блистательно, и нам было очень жаль, что он решил покинуть команду.  

Сейчас его уверенность в себе подорвана. Мы привыкли видеть, как он отхлебывает шампанское из своего башмака на подиуме, как с его лица не сходит широкая улыбка. Сейчас всего этого почти не осталось. 

Надеюсь, у него получится продолжить карьеру. Для Формулы 1 будет гораздо лучше, если он останется здесь, а не покинет чемпионат». 

В десяти последних Гран При Риккардо всего трижды зарабатывал очки. Он один раз финишировал восьмым и еще дважды – девятым.

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