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Самый успешный период в карьере Даниэля Риккардо относится к 2014-18 годам, когда тот гонялся за Red Bull Racing и одержал в общей сложности семь побед в Гран При.

После этого пилот перешел в Renault, затем в McLaren, откуда недавно его уволили, не дожидаясь окончания контракта.

По словам руководителя «Быков» Кристиана Хорнера, нынешний Риккардо значительно изменился, если сравнивать с прежними временами.

«Я не вижу в нем того пилота, каком он был, выступая за нас, – сказал Хорнер по ходу бельгийского уик-энда в эфире Sky Sports. – При этом он остается одним из самых приятных парней в паддоке, он определенно сохранил свои способности. Я очень надеюсь, что он найдет место в Ф1 и вернется на собственную волну.

Вспомните, какие гонки он проводил за нас – скажем, когда выиграл в Монако [в 2018-м] с половиной мощности мотора. Он выступал просто потрясающе.

Когда он только пришел в команду и был напарником Себа [Феттеля], то добивался отличных результатов. А потом был очень близко к Максу.

Понятно, что сейчас он попал в очень непростую ситуацию, потому я очень рассчитываю, что он что-то найдет на будущее».

Даниэль Риккардо, McLaren, поздравляет Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, с победой в чемпионате мира Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Продолжая тему сравнения Риккардо и Ферстаппена, Кристиан отметил: «Мы видели, сколь эти парни близки по скорости. Да, Макс ощутимо продвинулся вперед с тех пор, как Даниэль ушел из команды.

Но в свои лучшие дни Даниэль был действительно хорош. Он выступал блистательно, и нам было очень жаль, что он решил покинуть команду.

Сейчас его уверенность в себе подорвана. Мы привыкли видеть, как он отхлебывает шампанское из своего башмака на подиуме, как с его лица не сходит широкая улыбка. Сейчас всего этого почти не осталось.

Надеюсь, у него получится продолжить карьеру. Для Формулы 1 будет гораздо лучше, если он останется здесь, а не покинет чемпионат».

В десяти последних Гран При Риккардо всего трижды зарабатывал очки. Он один раз финишировал восьмым и еще дважды – девятым.

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