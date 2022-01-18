Хорнер: Новый болид RB18 будет готов через неделю

В 2022 году все команды Формулы 1 должны представить принципиально новые машины, созданные по существенно обновленному техническому регламенту. Большинство обещает презентовать свои новинки в середине февраля, накануне первых тестов, которые стартуют 23 февраля.

В Red Bull пока не назвали дату презентации, но глава команды Кристиан Хорнер пообещал, что как минимум одна машина будет готова уже на следующей неделе.

«Конечно, в этом году все немного сложнее, – заявил Хорнер в разговоре с RacingNews365.com. – Нам пришлось серьезно поработать над болидом RB18. К счастью, нам пока удается в основном вовремя достигать поставленных целей. Команда очень старается, и на следующей неделе у нас должен быть готов первый болид.

В плане тестов, мы сделаем традиционную выкатку перед полноценными тестами в Барселоне и Бахрейне. К сожалению, для новой машины три дня тестов на пилота – не так уж и много. Зато для болельщиков так даже интереснее, потому что в начале сезона будет больше неопределенности.

С учетом столь сильной смены регламента обязательно будут те, кто от этого выиграет и те, что проиграет. Так что нужно быть готовым к тому, что от кого-то мы увидим совсем неожиданные результаты».