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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Хорнер: Новый болид лучше подходит стилю Переса

Глава Red Bull напомнил, что мексиканец традиционно в гонке сильнее, чем в квалификации, что внушает дополнительные надежды

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Хорнер: Новый болид лучше подходит стилю Переса
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На Гран При Саудовской Аравии Серхио Перес завоевал первый в своей карьере поул, опередив и двух пилотов Ferrari и своего напарника Макса Ферстаппена. Тем самым он в очередной раз доказал свое право на место в Red Bull.

После сессии глава команды Кристиан Хорнер выступил в эфире Sky F1 и не скрывал своей радости за пилота.

«Я очень рад а Чеко, – сказал Хорнер с улыбкой на лице. – После 215 гонок он наконец сделал это! Серхио работает как никогда, и вот результат, он проехал невероятный круг.

Он, кажется, всего во второй раз обыграл Макса Ферстаппена в квалификации (формально три, но на Гран При России Ферстаппен в финале квалификации не выезжал из боксов – прим.ред.). И сделал это на самой сложной, самой опасной трассе.

Думаю, автомобиль этого года больше подходит его стилю пилотирования, хотя прошлогодняя была быстрее. И он действительно делает отличную работу. В прошлом он всегда в гонке выступал лучше, чем в квалификации. И от того этот поул еще более ценен».

Хорнер в очередной раз ответил и на вопрос об устранении дефекта, вызвавший двойной сход в Бахрейне: «Я считаю, что мы обнаружили проблему и полностью ее устранили. Но я точно буду знать это, только увидев завтра клетчатые флаги».

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