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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Хорнер: Никто не сможет отнять у Макса титул

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Глава Red Bull считает, что в FIA вынесли правильное решение

Хорнер: Никто не сможет отнять у Макса титул

После финиша гонки в Абу-Даби Mercedes подали два протеста: один – на Макса Ферстаппена за неправильную подготовку к рестарту, другой – на FIA за несоблюдение процедурных требований спортивного регламента. Оба этих протеста отклонили, и на данный момент результаты остаются теми же, какими они были после конца заезда: Ферстаппен стал чемпионом в личном зачете.

Кристиан Хорнер благодарен FIA за правильно принятые решения и считает, что дирекция гонки просто хочет дать пилотам гоняться.

«Очень жаль, что нам пришлось через это пройти, – сказал Хорнер. – Но этот год был невероятным, мы очень гордимся Максом и всей командой. Он заслуженный чемпион, и никто не может у него этого отнять.

Да, Максу немного повезло с сейфти-каром, но именно его действия привели к такому исходу. Мы не хотели, чтобы все решилось в комнате стюардов. Но они пришли к правильному решению, и мы им за это благодарны. Майкл [Маси] хотел позволить им гоняться – и это то, о чем мы говорили годами».

В Mercedes заявили о намерении подать апелляцию 

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