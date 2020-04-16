Хорнер: Нет смысла первым проводить Гран При с кучей зрителей

По мнению Кристиана Хорнера, когда чемпионат Формулы 1 этого года все-таки начнется, наиболее логичным решением будет постепенное движение от гонок без зрителей к привычному формату Гран При. Об этом глава команды Red Bull рассказал в интервью британскому телеканалу Sky Sports.

«Думаю, нет смысла всерьез рассчитывать, что первый Гран При пройдет с кучей зрителей, – сформулировал свою позицию Хорнер. – Наверняка все начнется с гонок при пустых трибунах и ограниченным количеством обслуживающего персонала, с особым акцентом на качество телетрансляций. Чтобы риск был минимальным, но чемпионат все-таки мог начаться.

В футболе и других видах спорта уже вовсю рассматриваются такие варианты. В Формуле 1 же изначально спортсмены достаточно серьезно изолированы от зрителей – шлемы, стенки кокпита и так далее. В этом аспекте нам будет проще, чем остальным».

Менеджер согласился с теми, кто ранее назвал австрийскую трассу «Ред Булл Ринг» наиболее подходящим местом для первой гонки сезона, которая прошла бы в отсутствие зрителей. Шансы на проведение Гран При Австрии может повысить постепенная отмена карантинных мер, которую власти страны начали на этой неделе.

«Трассу можно подготовить в соответствии с пожеланиями FIA в кратчайшие сроки, – добавил Хорнер. – Но, конечно, здесь многое зависит от решений правительства страны и местной администрации. В настоящий момент все ключевые вопросы активно обсуждаются».