Хорнер: Нет смысла первым проводить Гран При с кучей зрителей
Руководитель команды Red Bull назвал вполне приемлемым вариантом начала сезона гонку без зрителей на австрийской трассе «Ред Булл Ринг»
По мнению Кристиана Хорнера, когда чемпионат Формулы 1 этого года все-таки начнется, наиболее логичным решением будет постепенное движение от гонок без зрителей к привычному формату Гран При. Об этом глава команды Red Bull рассказал в интервью британскому телеканалу Sky Sports.
«Думаю, нет смысла всерьез рассчитывать, что первый Гран При пройдет с кучей зрителей, – сформулировал свою позицию Хорнер. – Наверняка все начнется с гонок при пустых трибунах и ограниченным количеством обслуживающего персонала, с особым акцентом на качество телетрансляций. Чтобы риск был минимальным, но чемпионат все-таки мог начаться.
В футболе и других видах спорта уже вовсю рассматриваются такие варианты. В Формуле 1 же изначально спортсмены достаточно серьезно изолированы от зрителей – шлемы, стенки кокпита и так далее. В этом аспекте нам будет проще, чем остальным».
Читайте также:
Менеджер согласился с теми, кто ранее назвал австрийскую трассу «Ред Булл Ринг» наиболее подходящим местом для первой гонки сезона, которая прошла бы в отсутствие зрителей. Шансы на проведение Гран При Австрии может повысить постепенная отмена карантинных мер, которую власти страны начали на этой неделе.
«Трассу можно подготовить в соответствии с пожеланиями FIA в кратчайшие сроки, – добавил Хорнер. – Но, конечно, здесь многое зависит от решений правительства страны и местной администрации. В настоящий момент все ключевые вопросы активно обсуждаются».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Хорнер: Нет смысла первым проводить Гран При с кучей зрителей
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты