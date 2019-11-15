Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Хорнер не увидел вины Элбона в пятничной аварии

Поделились
Комментарии
Хорнер не увидел вины Элбона в пятничной аварии
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор
15 нояб. 2019 г., 18:19

Руководитель Red Bull Racing назвал происшествие в первой тренировке Гран При Бразилии следствием сложных условий. а не ошибки гонщика.

Гран При Бразилии стал для Алекса Элбона первым этапом после официального объявления о продлении его контракта с RBR на сезон-2020. Утренняя сессия оказалась для гонщика богатой на события. Он сначала стал лучшим на сырой трассе, а затем разбил машину после перехода на слики.

Читайте также:

По словам руководителя команды Кристиана Хорнера, тренировка вышла «довольно разорительной» для Red Bull, так как Макс Ферстаппен едва избежал контакта с ограждением в послестартовой «эске».

«Началось все хорошо, – рассказал Хорнер на пресс-конференции FIA. – Алекс впервые выступал на этой трассе. но стал быстрейшим на промежуточной резине. 

Затем трасса начала подсыхать, и около десятка пилотов выехали на сликах. Макс вылетел во втором повороте. У Алекса, к сожалению, были холодные тормоза, он заблокировал из в последнем повороте и повредил машину. 

Из-за этого механикам пришлось отказаться от ленча, чтобы все восстановить до следующей сессии».

Он добавил: «Я думаю, в случившемся сегодня нельзя винить Алекса. Возможно, мы были излишне оптимистичны, выпуская его [на сликах] на трассу. которая по-прежнему оставалась сырой. особенно на втором секторе.   

У Макса был неприятный момент в первых поворотах, где многие другие тоже выезжали с трассы.

У Алекса в этом году было несколько аварий – к счастью, все по пятницам и в субботу утром. Когда дело доходит до квалификаций и гонок, он делает то, что должен».

Следующая новость
Последний поворот «Зандфорта» сделают профилированным – как на овалах

Предыдущая новость

Последний поворот «Зандфорта» сделают профилированным – как на овалах

Следующая новость

Феттель отметил 100-й Гран При с Ferrari особым шлемом

Феттель отметил 100-й Гран При с Ferrari особым шлемом
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Скотт Митчелл

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

2
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

3
Формула 1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

4
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

5
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.