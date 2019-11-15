Хорнер не увидел вины Элбона в пятничной аварии
Руководитель Red Bull Racing назвал происшествие в первой тренировке Гран При Бразилии следствием сложных условий. а не ошибки гонщика.
Гран При Бразилии стал для Алекса Элбона первым этапом после официального объявления о продлении его контракта с RBR на сезон-2020. Утренняя сессия оказалась для гонщика богатой на события. Он сначала стал лучшим на сырой трассе, а затем разбил машину после перехода на слики.
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По словам руководителя команды Кристиана Хорнера, тренировка вышла «довольно разорительной» для Red Bull, так как Макс Ферстаппен едва избежал контакта с ограждением в послестартовой «эске».
«Началось все хорошо, – рассказал Хорнер на пресс-конференции FIA. – Алекс впервые выступал на этой трассе. но стал быстрейшим на промежуточной резине.
Затем трасса начала подсыхать, и около десятка пилотов выехали на сликах. Макс вылетел во втором повороте. У Алекса, к сожалению, были холодные тормоза, он заблокировал из в последнем повороте и повредил машину.
Из-за этого механикам пришлось отказаться от ленча, чтобы все восстановить до следующей сессии».
Он добавил: «Я думаю, в случившемся сегодня нельзя винить Алекса. Возможно, мы были излишне оптимистичны, выпуская его [на сликах] на трассу. которая по-прежнему оставалась сырой. особенно на втором секторе.
У Макса был неприятный момент в первых поворотах, где многие другие тоже выезжали с трассы.
У Алекса в этом году было несколько аварий – к счастью, все по пятницам и в субботу утром. Когда дело доходит до квалификаций и гонок, он делает то, что должен».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Пилоты
|Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Скотт Митчелл
Хорнер не увидел вины Элбона в пятничной аварии
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