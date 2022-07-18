Хорнер не увидел повода для радости в проблемах Ferrari
По мнению главы Red Bull Racing, исход борьбы в нынешнем сезоне решит прежде всего скорость машин
В большинстве гонок нынешнего чемпионата Ferrari объективно была быстрее соперников, однако растеряла великое множество очков из-за технических сходов, ошибок своих пилотов и просчетов в тактике.
Достаточно вспомнить поломки мотора у Шарля Леклера, когда он лидировал в Барселоне и Баку, сходы Сайнса в Австрии и том же Азербайджане и многие другие эпизоды.
Даже по самым грубым подсчетам Скудерия подарила соперникам не менее сотни очков, из-за чего пока остается второй в Кубке конструкторов.
Однако проблемы соперников не стали для лидеров сезона из Red Bull свидетельством их слабости.
На вопрос о том, придают ли сходы алых машин дополнительную уверенность, глава RBR Кристиан Хорнер ответил: «На самом деле, нет. Мы не особенно следим, что там у них творится.
Мы все равно никак не можем влиять на это. Думаю, нам нужно заниматься собственными задачами и стараться выжать максимум из своей машины.
Они были очень сильны [в Австрии] и легко могли финишировать там на двух первых позициях».
Серхио Перес поддержал своего босса: «Мы только на середине чемпионата, еще чень многое может поменяться.
Впереди еще чертовски долгий путь. В Австрии нам удалось свести потери к минимуму: взять поул, выиграть спринт, а в главной гонке занять второе место. Так что Макс уступил Шарлю всего пять очков. В командном зачете ущерб тоже оказался не таким большим».
В трех последних Гран При Ferrari отыграла у Red Bull в общей сложности 24 очка. Разрыв между командами на экваторе сезона составляет 56 баллов.
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