Хорнер не увидел повода для радости в проблемах Ferrari

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В большинстве гонок нынешнего чемпионата Ferrari объективно была быстрее соперников, однако растеряла великое множество очков из-за технических сходов, ошибок своих пилотов и просчетов в тактике.

Достаточно вспомнить поломки мотора у Шарля Леклера, когда он лидировал в Барселоне и Баку, сходы Сайнса в Австрии и том же Азербайджане и многие другие эпизоды.

Даже по самым грубым подсчетам Скудерия подарила соперникам не менее сотни очков, из-за чего пока остается второй в Кубке конструкторов.

Однако проблемы соперников не стали для лидеров сезона из Red Bull свидетельством их слабости.

На вопрос о том, придают ли сходы алых машин дополнительную уверенность, глава RBR Кристиан Хорнер ответил: «На самом деле, нет. Мы не особенно следим, что там у них творится.

Мы все равно никак не можем влиять на это. Думаю, нам нужно заниматься собственными задачами и стараться выжать максимум из своей машины.

Они были очень сильны [в Австрии] и легко могли финишировать там на двух первых позициях».

Серхио Перес поддержал своего босса: «Мы только на середине чемпионата, еще чень многое может поменяться.

Впереди еще чертовски долгий путь. В Австрии нам удалось свести потери к минимуму: взять поул, выиграть спринт, а в главной гонке занять второе место. Так что Макс уступил Шарлю всего пять очков. В командном зачете ущерб тоже оказался не таким большим».

В трех последних Гран При Ferrari отыграла у Red Bull в общей сложности 24 очка. Разрыв между командами на экваторе сезона составляет 56 баллов.