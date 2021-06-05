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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Хорнер не уверен, что Ферстаппен взял бы поул в Баку

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Босс Red Bull ждет от завтрашней гонки стратегической борьбы и аварий

Хорнер не уверен, что Ферстаппен взял бы поул в Баку

Последняя попытка Макса Ферстаппена в квалификации Гран При Азербайджана сорвалась из-за красного флага и голландец остался на третьем месте. Хотя Макс начал круг с улучшением, босс Red Bull Кристиан Хорнер не уверен, что это принесло бы ему поул.

«В этом году борьба очень плотная, – сказал Хорнер. – В борьбе почти за каждый поул разница составляет одну десятую или около того. И в этот раз все тоже было бы плотно. 

После трех поворотов Макс уже выигрывал [у Леклера], и у него была хорошая позиция на трассе. Но тут есть свои "но" и "если". Мы стартуем третьими, а Шарль хорошо поработал и взял поул. А мы будем рядом с Льюисом, главным конкурентом по чемпионату. Мы в хорошей форме».

Хорнер ждет от гонки аварий и выездов сейфти-кара, под которые нужно подготовиться стратегически:

«Думаю, стратегия будет важна. Трудно поверить, что вся гонка пройдет без выезда машины безопасности, учитывая, сколько красных флагов мы видели сегодня. А завтра ветер будет еще сильнее. Так что машина безопасности станет важным фактором в гонке».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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