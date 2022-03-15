Хорнер: Не надо начинать войну зеркал
Глава Red Bull призвал Формулу 1 избавиться от инновации Mercedes
В Бахрейне на тестах поклонников Формулы 1 в обновленном болиде Mercedes более всего удивили новые понтоны, а точнее их почти полное отсутствие. Однако в других командах заинтересовались вовсе не этим, а конструкцией зеркал, а именно их креплением.
У остальных машин верхняя боковая энергопоглощающая структура безопасности скрыта в понтоне, а у Mercedes она объединена с креплением зеркала и по форме теперь напоминает боковое антикрыло.
Ранее глава Ferrari Маттиа Бинотто говорил, что в став на подобный путь можно и до космического корабля доконструироваться, теперь его поддержал и глава Red Bull Кристиан Хорнер. Он понадеялся, что сегодня на заседании технической комиссии FIA с участием представителей команд этот вопрос будет рассмотрен.
«Никому не нужна война зеркал, чтобы каждая команда гналась за все более изощренной конструкцией, – заявил Хорнер. – Мы годами на этих встречах говорили о том, как должны крепиться зеркала, и что эти крепления не должны превращаться в крылья.
Я не знаю точно, но мне кажется заседание технической комиссии FIA – то самое место, где такие вопросы должны подниматься и обсуждаться».
Дополнительная информация: Люк Смит
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