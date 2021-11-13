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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Хорнер: Не думаю, что с другим DRS Хэм не взял бы поул

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Глава Red Bull признал, что Mercedes наказали справедливо, но считает это ошибкой соперников, а не сознательной попыткой получить преимущество

Хорнер: Не думаю, что с другим DRS Хэм не взял бы поул

Судьи Гран При Бразилии признали заднее крыло Mercedes Льюиса Хэмилтона с системой DRS не соответствущей параметрам и аннулировали его квалификационное время, отправив пилота на последнее место на старте спринта.

Комментируя это решение перед гонкой глава Red Bull Кристиан Хорнер признал его справедливым, напомнив, что правила есть правила, и их самих также наказали в 2012 году. При этом Хорнер усомнился, что у Mercedes был злой умысел, и что большее открытие DRS чем разрешено могло сильно повлиять на их скорость.

«У Mercedes невероятная скорость на прямых, мы наблюдаем ее в последних трех или четырех гонках, – сказал Хорнер в ответ на вопрос о том, почему Ферстаппен потрогал крыло Mercedes. – Так что Максу хотелась найти тому причину. Все пилоты подглядывают за болидами соперников, Себастьян Феттель в этом особенно хорош.

Что касается DRS, то я не знаю, насколько благодаря этому крылу они были быстрее в квалификации. Но не думаю, что на много. Они понимали, что им нужно проти тест [который они провалили]. Так что не думаю, что благодаря этому они выиграли квалификацию. Они просто быстрее на прямых и без этого, особенно со свежей силовой установкой».

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