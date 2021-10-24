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Формула 1 / Гран При США Новости

Хорнер: Не думал, что Ферстаппен справится

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Босс Red Bull рассказал о сложности победы в Остине

Хорнер: Не думал, что Ферстаппен справится

Макс Ферстаппен уступил Льюису Хэмилтону лидерство на старте Гран При США, но сумел вернуть его за счет агрессивной тактики. Ранние пит-стопы вынудили голландца беречь шины на финише, однако ему хватило резину, чтобы удержать победу.

Босс Red Bull Кристиан Хорнер признал, что даже он сомневался в успехе этой затеи.

«Я действительно не думал, что Макс справится, – сказал Хорнер. – У Льюиса шины были свежее на восемь кругов, а первый комплект Hard у Макса был стерт до каркаса. Но в итоге сработало то, как Макс берег шины, как он оставлял их на последние пять-шесть кругов. 

Льюис растянул свои отрезки и купил себе преимущество в конце гонки. Проиграть такую гонку на финише было бы очень больно. Но Макс выдержал, очень умно провел заезд и ему всего хватило в конце». 

Хорнер отметил, что и второй пит-стоп Ферстаппена пришлось проводить пораньше, чтобы не дать Mercedes тактических вариантов:

«Мы были уверены, что и они в конце второго отрезка думали об андеркате, у них ведь все хорошо было с износом резины. Поэтому мы и в тот раз позвали Макса так рано. Андеркат давал до трех секунд преимущества, а мы не хотели уступать позицию. Так что сделали ставку на ее сохранение, из-за чего решающими стали последние 5-10 кругов».

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