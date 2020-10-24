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Хорнер назвал условия для производства двигателей Red Bull

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Хорнер назвал условия для производства двигателей Red Bull
Автор:
, Редактор

По словам главы команды, расходы на разработку силовых установок должны быть существенно снижены

Начиная с 2022 года команды Red Bull и AlphaTauri останутся без силовых установок Honda, так как японский концерн принял решение покинуть Формулу 1. При этом вскоре появилась идея о покупке производственных активов Honda самой компанией Red Bull, что позволит команде выпускать двигатели самостоятельно.

Очевидно, что с финансовой точки зрения для Red Bull становиться производителем силовых агрегатов не выгодно. Это в очередной раз подтвердил руководитель команды Кристиан Хорнер.

«Для компании Red Bull производство двигателей не является профильным бизнесом, – сказал Хорнер перед Гран При Португалии. – Одно дело конструировать шасси гоночных машин, совсем иное – выпускать двигатели. Но я думаю, что при благоприятных условиях, при наличии должного аппетита с нашей стороны и готовности заключить соглашение со стороны Honda, мы можем пойти на это.

Но все это возможно только при условии, что расходы на разработку моторов будут существенно снижены. Пока там просто астрономические цифры. Так что для нас все будет зависеть от того, введут ли запрет на доработку силовых установок в будущем или нет.

Я не против, если в Формуле 1 перейдут на принципиально новые силовые установки. Но начиная с 2022 года и до тех пор, пока нам не придется делать новые двигатели, доработка существующих силовых установок должна быть запрещена».

По принципиально новыми двигателями предполагаются силовые установки, работающие на синтетическом топливе и не оставляющие углеродного следа в атмосфере. Переход на такие моторы должен произойти самое позднее до 2030 года.

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing
Автор Сергей Иванов

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