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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Хорнер назвал три причины, лишившие Ферстаппена победы в Бахрейне

Автор:
, Главный редактор

Впрочем, доходчивого ответа на главный вопрос дня руководитель команды Red Bull так и не дал...

Хорнер назвал три причины, лишившие Ферстаппена победы в Бахрейне

По ходу гонки на Гран При Бахрейна, которую Макс Ферстаппен начал с поул-позиции, против пилота Red Bull сработало сразу несколько факторов. Среди которых были и небольшая неисправность автомобиля, и хороший темп соперников в определенных условиях, и едва заметная ошибка пилота. Такими наблюдениями поделился вечером в воскресенье руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер.

«Проблема возникла в начале гонки – мы предполагаем, что речь идет о некорректной работе дифференциала, – рассказал Хорнер журналистам по окончании гонки. – Похоже, что из-за этого Макс терял какое-то количество времени на первом секторе. Если вы посмотрите на времена, то увидите, что первый сектор сегодня был для него самой проблемной зоной».

Один из ключевых вопросов дня – почему Ферстаппен не заехал в боксы сразу после того как свой первый пит-стоп совершил преследовавший его Хэмилтон (на свежих шинах британец смог отыграть у голландца больше 5 секунд и перехватить лидерство, когда Ферстаппен сам отправился на переобувание. Точного ответа на этот вопрос Хорнер так и не дал.

«Темп Mercedes в начале гонки был впечатляющим. И это не слишком удивляет. Ведь на шинах Medium они были быстры и в предыдущие дни. Макс не мог оторваться и создать хороший задел – между ним и Льюисом было не больше двух секунд. И состояние шин на болидах Mercedes тоже казалось весьма хорошим. И когда соперники предпочли совершить ранний пит-стоп, мы предпочли сохранить лидирующую позицию.

После этого и второй пит-стоп Mercedes провела рано. Мы даже задумались, не собираются ли они использовать схему с тремя пит-стопами. Макс переобулся на 10 кругов позже, что обеспечило ему более свежие шины в конце гонки. Но в итоге Льюис смог отбиться. К тому же, за пару кругов до финиша Макс выехал за пределы идеальной траектории, на шины попала грязь – и похоже, именно в этот момент Льюис смог создать запас, который в итоге оказался решающим».  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

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