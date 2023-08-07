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Хорнер назвал себя с Вольфом «главными динозаврами Формулы 1»

Руководитель Red Bull Racing признал, что многих из тех, вместе с кем он прежде работал в Формуле 1, уже нет в паддоке – а некоторых и вовсе среди живых

Алтай Гек
Автор:
Директор Mercedes AMG F1 Тото Вольф и директор Red Bull Racing Кристиан Хорнер

Поднявшись в 2005 году на командный мостик RBR, Кристиан Хорнер стал самым молодым в истории боссом команды Ф1. Британец возглавил «Быков» в 32 года – и за прошедшее с тех пор время никому так и не удалось перекрыть это достижение. 

Осенью Хорнеру исполнится 50, и хотя он по-прежнему младше большинства руководителей, все его нынешние соперники заняли свои должности уже после британца.  

«Знаете, оглядываюсь вокруг, я вижу великое множество характеров, – рассказал Кристиан, став гостем подкаста Unlapped. – Когда я только приходил в спорт, здесь работали Рон Деннис, Флавио Бриаторе, Эдди Джордан, Жан Тодт… А еще были Берни Экклстоун, Макс Мосли, Фрэнк Уильямс – по-настоящему замечательные люди с сильными характерами.  

Сейчас мы видим все больше и больше менеджеров. Бизнесмены смотрят на спорт с технической точки зрения. 

Нас с Тото [Вольфом, главой Mercedes] уже можно назвать динозаврами по сравнению с остальными, хотя я еще достаточно молод». 

Хорнер добавил: «Должен сказать, что сейчас работа главы команды очень серьезно отличается от того, чем я занимался в первые годы в этой должности».

В нынешнем паддоке самым старшим руководителем команды остается 67-летний Франц Тост, однако он уйдет с мостика AlphaTauri в конце года. Младше всех 44-летний Джеймс Воулз из Williams.

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