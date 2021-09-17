Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена

Ключевая авария Гран При в Монце, где выбыли лидеры чемпионата Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, произошла не в последнюю очередь из-за того, что прямо перед этим у голландца случился длинный, 11-секундный пит-стоп.

Именно из-за затянувшегося пит-стопа Ферстаппен оказался бок о бок с Хэмилтоном на трассе. Однако официально причина заминки на пит-стопе не называлась. Мы предполагали, что косвенной причиной могла стать директива FIA, и теперь глава Red Bull Кристиан Хорнер подтвердил, что дело было именно так.

«Заминка на пит-стопе стала результатом редкой человеческой ошибки, которая была вызвана новой технической директивой FIA, – написал Хорнер в колонке на сайте команды. – Из-за этой задержки он выехал на трассу позже, чем панировалось. В Mercedes усугубили ситуацию, так как они тоже провалили свой пит-стоп. В итоге Ферстаппен и Хэмилтон оказались на трассе бок о бок.

Оба гонщика понимали, что надо вырваться вперед, так как потом обгонять будет очень сложно. Я не изменил своей точки зрения и считаю, что вина в столкновении лежит на обоих».

Директива, о которой идет речь, снижает степень автоматизации на пит-стопе. Если раньше зеленый сигнал для гонщика загорался автоматически, то теперь его включение зависит от команды со стороны механика. Судя по всему, эта процедура оказалось недостаточно хорошо отработана и ответственный механик просто забыл сразу нажать нужную кнопку.

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