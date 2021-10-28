Хорнер назвал последствия травмы Ньюи преувеличенными

Главный конструктор Red Bull летом получил травму, катаясь на велосипеде в Хорватии. Некоторое время он был вынужден оставить работу, с чем многие связали то, что после гонки в Сильверстоуне Red Bull стали на некоторое время отставать от Mercedes в скорости.

Одним из тех, кто подливал масло в огонь, оказался спортивный советник Red Bull Хельмут Марко. Именно он рассказал о множественных переломах ребер и травме головы у Ньюи, и даже поделился тем, что в лечении и перевозке конструктора из Хорватии помогал отдыхавший поблизости Берни Экклстоун.

Однако глава Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что те данные о здоровье Ньюи, которые появились в СМИ, являются по меньшей мере преувеличенными.

«Та информация, которая публиковалась, преувеличивает реальное положение дел, – сказал Хорнер. – Да, это правда, что на каникулах с ним произошел инцидент. К счастью, он уже полностью выздоровел и вот уже несколько недель работает вместе с нами. И в Турции он уже был с командой, находясь в хорошей форме».