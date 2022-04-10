Хорнер назвал первую гипотезу об отказе мотора у Ферстаппена

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Мак Ферстаппен занимал вторую позицию в гонке Гран При Австралии, но незадолго до финиша остановился на трассе из-за поломки. От его машины пошел дым, а вскоре в районе воздухозаборников показалось пламя, которое потушили подоспевшие маршалы.

Это второй технический сход Ферстаппена за три гонки. И глава команды Кристиан Хорнер подтвердил, что причина опять может быть в неисправности топливной системы.

«Очевидно, что мы расстроены, – сказал Хорнер в эфире Sky F1. – Мы пока не знаем, в чем проблема. Не думаю, что дело в двигателе, скорее в системе подачи топлива. Я также не думаю, что поломка связана с ремонтом в последний момент перед стартом. Но пока все это лишь гипотезы, нужно еще все изучить, пока у нас нет данных.

В целом, я предпочту ненадежную и быструю машину, чем надежную и медленную. Неисправность можно починить.

Однако для борьбы с Шарлем Леклером сегодня нам не хватало и скорости. Они были непобедимы, но мы могли завоевать очки, которые в итоге упустили. Серхио Перес сделал отличную работу. Он обогнал обоих пилотов Mercedes, вышел на второе место, но для борьбы за победу нам просто не хватало скорости.

В пятницу мы не видели от Скудерии такой скорости на этой трассе, на этих шинах. Только сегодня они так прибавили. У всех возникали проблемы с резиной, она очень быстро начинала стираться, а затем уже пузырилась и гранулировалась. Но только не у Шарля, его шины деградировали меньше всего.

Мы рассчитывали быть к соперникам значительно ближе, но они оказались недосягаемы. Что же, мои поздравления им, а мы пойдем готовиться к европейской части сезона».