Хорнер назвал ошибкой правило, сделавшее Макса чемпионом

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Сразу после финиши гонки на «Сузуки» среди поклонников Формулы 1 возникло замешательство: никто не был уверен, выиграл Макс Ферстаппен титул чемпиона мира или нет. Сам голландец уверенно финишировал первым, тогда как его главный соперник Шарль Леклер на финальном круге гонки заработал судейский штраф, срезав трассу в борьбе с Серхио Пересом за второе место.

Мало того, все ожидали, что в сокращенной из-за дождя гонке начислят уменьшенные очки, однако в итоге решено было дать гонщикам полные. Такой сценарий внезапно сделал Макса чемпионом.

Говоря о том, что пилотам дали за половину дистанции обычные очки, руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер отметил: «Я считаю, что это ошибка. Ее появление, видимо, просто не учли, когда корректировали правила после прошлогодних сложностей в Спа.

У нас было полное ощущение, что полные очки можно получить, только проехав 75% дистанции. Потому мы считали, что до титула [по итогам Гран При Японии] не хватит одного очка.

В итоге вышло так, что чемпионство Максу своими действиями обеспечил Серхио. Для нашей команды такое развитие событий оказалось сюрпризом. Но это был удивительно прекрасный сюрприз».

В схожем ключе высказался и Маттиа Бинотто из Ferrari: «Мы оказались в смятении, так как не ожидали полных очков. Потому наши изначальные подсчеты показывали, что он еще не чемпион.

Но после уточнения расклад оказался иным. Мы легко приняли это. Он в любом случае чемпион мира, тут не может быть сомнений».

Хорнер заверил, что команды добьются от FIA устранения казуса в правилах.

«Я лично буду добиваться этого», – заверил британец, который в шестой раз в истории Red Bull Racing привел пилота команды к званию чемпиона. До Ферстаппена сильнейшим в 2010-13 годах становился Себастьян Феттель.

Дополнительная информация: Адам Купер и Люк Смит

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