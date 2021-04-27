Хорнер назвал Mercedes фаворитом двух ближайших гонок

Победа Макса Ферстаппена на недавнем Гран При Эмилии-Романьи не заставила Кристиана Хорнера считать Red Bull фаворитом ближайших этапов чемпионата. Об этом руководитель Red Bull написал в своей колонке для сайта австрийской команды.

«Нам предстоит провести две гонки за две недели, и времени перевести дух не будет, – в частности написал Хорнер. – Мы посетим Португалию и Испанию – оба автодрома прекрасны, но на основании прошлогодних данных мы предполагаем, что на них Mercedes сможет в полной мере проявить все свои сильные стороны.

Портиман был отличным дополнением календаря в прошлом году. Новый асфальт, правда, был чересчур скользким – и, надеюсь, за прошедшие месяцы он стал более шершавым. Барселона – своего рода универсальное мерило для болидов. У нас так много информации, собранной на этой трассе в предыдущие годы – и чрезвычайно интересно, кто же окажется там быстрее всех.

Я с нетерпением жду двух этих гонок – и можете быть уверены: у нас более чем достаточно энергии и мотивации. Если мы сможем потрепать нервы Mercedes на этих двух трассах, это даст нам надежду на отличное выступление по ходу основной части сезона. Опять же, я всегда говорил, что в полной мере судить о раскладе сил можно будет лишь по итогам четырех гонок».