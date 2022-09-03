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В первой тренировке домашнего Гран При Макс Ферстаппен проехал всего семь кругов до поломки коробки передач. Это поставило лидера Red Bull в положение догоняющего, лишив его важного времени в работе с настройками.

Вторую сессию голландец завершил восьмым, в семи десятых от Шарля Леклера, но к утру субботы сократил отставание на полсекунды, а в квалификации привел трибуны в восторг, завоевав четвертый поул в сезоне.

«Вчера нам пришлось непросто, мы ощутимо проигрывали, – рассказал в эфире Sky Sports глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – Тем важнее то, что сегодня нам удалось отыграться.

На самом деле, больше всего меня удивил круг Макса во втором сегменте на уже использованных шинах. Он показал время, позволяющее пройти дальше – и сберег свежий комплект для гонки.

Шарль установил высокую планку, отлично проведя первую попытку в финале. Из-за этого прессинг стал еще выше. Но Макс дал достойный ответ на втором секторе своего решающего круга. Да и весь круг вышел превосходным. Разница получилась очень маленькой, но в этой гонке стартовые позиции невероятно важны».

Британец добавил, что в команде не рассчитывали на поул после сложного старта уик-энда: «Наши инженеры в Милтон-Кинсе анализировали данные и гоняли симулятор до поздней ночи. Это настоящая командная работа. То, что мы сумели отыграть так много и победить в квалификации, превзошло наши ожидания».

Глава Red Bull отдельно выделил работу самого Макса: «Он и в прошлом году был очень хорош здесь, даже несмотря на давление [домашнего этапа]. Но по-настоящему великие спортсмены именно под прессингом могут повлиять на результат. И сегодня был один из таких случаев.

Когда все ждут от тебя только победы, очень легко переусердствовать и ошибиться. Но он дал безупречный ответ, сохранил хладнокровие и проехал отличный круг. Напряжение было куда выше, чем год назад. Но победа в чемпионате научила его справляться с таким давлением. Думаю, он продолжает набираться опыта и становиться все сильнее. То, что он показывает в этом сезоне – просто исключительно».

В 14 прошедших гонках Ферстаппен одержал уже девять побед. В 2021-м Макс смог конвертировать домашний поул в выигранную гонку, опередив пару пилотов Mercedes.

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