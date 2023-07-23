Хорнер назвал гонку Переса заявлением о намерениях
Глава Red Bull Racing не пожалел комплиментов в адрес своего пилота, которые пробился в Венгрии с девятого места решетки на подиум
После пяти подряд этапов, где ему даже не удавалось выйти в финал квалификации, Серхио Перес стартовал на «Хунгароринге» девятым. Учитывая, что трасса считается одной из самых сложных в плане обгонов, команда запланировала для мексиканца тактику со стартом на жестких шинах Hard и более длинным первым отрезком.
Однако Перес в воскресенье отыграл немало позиций и в непосредственной борьбе на трассе. Он даже был близок к тому, чтобы в концовке отобрать у Ландо Норриса второе место, но все же остался третьим. Болельщики оценили такой прорыв и назвали Серхио гонщиком дня.
В интервью Sky Sports после финиша руководитель RBR Кристиан Хорнер отметил: «Его прорыв и обгоны были смелыми. Он ехал быстро, обгонял, отыгрывал позиции – у Фернандо [Алонсо], [Оскара] Пиастри. С учетом тактики ему удавалось по-настоящему отжигать.
Такие гонки вселяют в тебя серьезную уверенность. Думаю, для меня его обгоны и его смелость стали настоящим заявлением о намерениях: "А ну-ка не смейте списывать меня со счетов!"».
Перес начал Гран При Венгрии с аварии в пятницу. Ранее Хорнер давал понять, что Серхио не гарантировано место на 2024 год в случае недостаточно высоких результатов.
Серхио Перес, Red Bull Racing, третье место, с руководителем команды Кристаином Хорнером
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Победа Макса Ферстаппена в Венгрии позволила Red Bull одержать 12-ю победу подряд и перекрыть исторический рекорд McLaren 1988 года.
«Я помню, как ребенком смотрел те гонки, – признался Хорнер. – Ален Прост с Айртоном Сенной установили тот рекорд для McLaren, и осознавать, что мы смогли превзойти их…
У них была невероятная команда с прекрасным руководителем, Роном Деннисом. И то, что мы сделали в этот раз, стало результатом упорной работы всей команды – как гоночной бригады, так и тех, кто трудится в Милтон-Кинсе. И это значит для всех нас по-настоящему много».
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