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Формула 1 / Гран При Майами Новость

Хорнер назвал главную тактическую ошибку Ferrari в Майами

Глава Red Bull обратил внимание на действия соперников сразу после введения режима VSC

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Хорнер назвал главную тактическую ошибку Ferrari в Майами
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Столкновение Пьера Гасли с Ландо Норрисом нарушило спокойный ход американской гонки. В этот момент всем командам пришлось принимать решения, в значительной степени повлиявшие на исход Гран При.

Стоит напомнить, что первоначально был введен лишь ражим VSC, который довольно быстро уступил место традиционной машине безопасности. К моменту смены порядка нейтрализации лидировавший Макс Ферстаппен уже проехал въезд на пит-лейн, а вот преследовавшие его гонщики Ferrari еще сохраняли возможность выбора действий. 

В итоге Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом также не поехали в боксы, сохранив старые шины Hard. Этот момент немало удивил главу Red Bull Кристиана Хорнера. 

«В момент смены VSC на машину безопасности Ferrari дала нам вздохнуть, – объяснил британец репортерам. – Макс уже не мог свернуть на пит-лейн, что давало их гонщикам "бесплатный" пит-стоп. Но ни один из них не поехал за свежими шинами. 

Мы благодарны им за это. Если бы они поставили Soft, нам бы в гонке осталось только третье место».

В самой Скудерии, конечно же, не согласились с подобной оценкой.  

«По нашему мнению, если говорить о прогреве шин [после рестарта], то новый комплект уступал старому, – объяснил руководитель итальянцев Маттиа Бинотто. – Из свежих шин в нашем распоряжении оставался только Hard. Поставь мы его, наверняка возникли бы сложности с прогревом.  

Потому мы решили остаться на трассе, так как считали этот сценарий самым предпочтительным. Это оставляло нам шанс хорошо прогреть шины и попробовать атаковать на первых кругах [после рестарта]. Именно так все и сложилось. 

На мой взгляд, лучшие шансы у Шарля были на первом же круге. В тот момент он был очень близко. Карлос тоже смог отбить атаки [Серхио] Переса на свежих Medium по той же причине».

Сам испанский пилот поддержал своего босса: «Я понимал, что Серхио поедет на пит-стоп, так как у них был свежий Meduim. Мы же могли выбирать между старым Soft и новым Hard. Как по мне, на 10-12 оставшихся кругов ни один из этих вариантов не подходил. 

Потому, считаю, мы все сделали верно и в конце я удержал позицию. Хотя, конечно, борьба была упорной. У него были все шансы обогнать меня. Я даже удивился, что смог отбиться».

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