Хорнер назвал четырех претендентов на титулы в Формуле 1
Босс Red Bull считает, что у двух лучших молодых гонщиков есть соперники в лице двух ветеранов.
Макс Ферстаппен и Шарль Леклер проводят свои лучшие сезоны в Формуле 1, занимая третье и четвертое места соответственно. Босс Red Bull Кристиан Хорнер согласился причислить Леклера, проводящего в Ferrari первый сезон, к числу главных претендентов на чемпионский титул среди молодых пилотов наравне с Ферстаппеном. Кроме того, Хорнер отметил двух ветеранов, которые продолжат составлять молодежи конкуренцию.
«Формула 1 должна быть счастлива, что в этом поколении есть два пилота такого калибра, – сказал Хорнер в интервью Auto Motor und Sport. – Они покажут нам в будущем большие сражения. Но и Льюис [Хэмилтон] какое-то время еще будет рядом. Он мотивирован показать молодежи, что он еще на многое способен.
И не надо списывать со счетов Себастьяна [Феттеля]. Он еще способен вернуться в борьбу. И он сравнительно молод».
Льюис Хэмилтон в этом году завоевал шестой чемпионский титул и уже выразил желание остаться в Ф1 после 2020 года. Контракт Феттеля с Ferrari истекает в конце сезона-2020 и он пока не выразил мнения о дальнейших планах.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин , Шарль Леклер
|Автор
|Иван Матушкин
Хорнер назвал четырех претендентов на титулы в Формуле 1
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