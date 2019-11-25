Хорнер назвал четырех претендентов на титулы в Формуле 1

Макс Ферстаппен и Шарль Леклер проводят свои лучшие сезоны в Формуле 1, занимая третье и четвертое места соответственно. Босс Red Bull Кристиан Хорнер согласился причислить Леклера, проводящего в Ferrari первый сезон, к числу главных претендентов на чемпионский титул среди молодых пилотов наравне с Ферстаппеном. Кроме того, Хорнер отметил двух ветеранов, которые продолжат составлять молодежи конкуренцию.

«Формула 1 должна быть счастлива, что в этом поколении есть два пилота такого калибра, – сказал Хорнер в интервью Auto Motor und Sport. – Они покажут нам в будущем большие сражения. Но и Льюис [Хэмилтон] какое-то время еще будет рядом. Он мотивирован показать молодежи, что он еще на многое способен.

И не надо списывать со счетов Себастьяна [Феттеля]. Он еще способен вернуться в борьбу. И он сравнительно молод».

Льюис Хэмилтон в этом году завоевал шестой чемпионский титул и уже выразил желание остаться в Ф1 после 2020 года. Контракт Феттеля с Ferrari истекает в конце сезона-2020 и он пока не выразил мнения о дальнейших планах.