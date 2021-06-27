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Формула 1 / Гран При Штирии Новость

Хорнер назвал антикрыло Mercedes «амбарными воротами»

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, Главный редактор

Руководитель Red Bull также предположил, что в этом году износ сильнее сказывается на характеристиках моторов Mercedes

Хорнер назвал антикрыло Mercedes «амбарными воротами»

Вопрос о причинах прогресса команды Red Bull в последних гонках Формулы 1 был вновь поднят по ходу медиа-сессий после завершения Гран При Штирии.

Напомним, ранее представители Mercedes не раз предполагали, что на скорости «Быков» сказалась установка вторых за этот сезон силовых установок (на 3 машинах из 4 это было сделано неделю назад перед Гран При Франции). В свою очередь, представители Red Bull напоминали, что в этом году дорабатывать моторы можно только с целью повышения надежности – такое решение было принято в рамках политики сокращения расходов. Таким образом, по словам руководства австрийской команды, по ходу сезона мощность силовых установок увеличена не была.

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«Мы получили новое масло от партнеров из ExxonMobil, – заявил вечером в воскресенье руководитель Red Bull Кристиан Хорнер. – Так что, если Льюис Хэмилтон считает мотор причиной нашего прогресса, все похвалы должны достаться специалистам по маслам. Кстати, Mercedes в этом году поставили вторые моторы непривычно рано – и можно предположить, что показатели их двигателей в этом году по мере износа ухудшаются быстрее, чем это было в прошлые сезоны».

При этом босс «Быков» вновь обратил внимание публики на разницу в размерах заднего крыла у болидов RB16B и W12: «Не надо работать в аэрокосмической сфере, чтобы увидеть: у Mercedes сзади стоят какие-то амбарные ворота, а у нас – достаточно компактное крыло. Не надо быть ученым, чтобы понять, почему мы превосходим их в скорости на прямой».

Также Хорнер прокомментировал заявления босса Mercedes Тото Вольфа – австриец сказал, что даже несколько поражений подряд не заставят его команду хотя бы временно переключиться с создания болида 2022 года на доработку нынешней машины: «Я не могу поверить, что они проведут остаток сезона, не поставив ни одной новой детали на машину. Но в целом мы, конечно, предпочитаем концентрироваться на своей работе».

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