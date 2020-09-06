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Формула 1 / Новость

Хорнер нашел подвох в стратегии Вольфа. Хотя сам поступил также

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Хорнер нашел подвох в стратегии Вольфа. Хотя сам поступил также
Автор:
, Редактор Ф1

Руководители команд Формулы 1 поспорили из-за Валттери Боттаса

Прошедший неделю назад Гран При Бельгии дал очередной повод говорить о том, что команда Mercedes отдает предпочтение Льюису Хэмилтону, аккуратно оберегая действующего чемпиона от угрозы со стороны напарника Валттери Боттаса. В частности, по ходу гонки Боттасу не разрешили использовать режим повышенной мощности дял того, чтобы приблизиться к напарнику.

Так, руководитель Red Bull Кристиан Хорнер прямо указал на то, что Mercedes ставит первостепенной целью обеспечить Хэмилтону рекордное число чемпионских титулов.

«Почему они не выбрали для Боттаса стратегию с двумя пит-стопами в Спа, а? – вопросил Хорнер. – Он бы тогда получил возможность выиграть гонку. Но они делают все для того, чтобы Льюис смог выиграть седьмой титул и побить очередной рекорд. Так что Боттасу стоит смириться с тем, что если он не берет поул, то возможности выиграть гонку ему не дадут».

В Италии журналисты попросили Вольфа прокомментировать эти слова.

«Я с Хорнером об этом поговорил, – признался Вольф. – Он тоже спросил меня, почему мы не сделали второй пит-стоп для Боттаса. Я ответил, что если бы такая тактика была быстрее, то мы бы сделали по два пит-стопа и для Боттаса, и для Хэмилтона. Возможно, так оно и было бы, но мы не хотели рисковать и давать Максу шанс опередить нас в гонке.

Так что я спросил Хорнера: а что ты сам не позвал Макса на второй пит-стоп? На что он ответил, что не хотел рисковать и давать шанс Риккардо. Ну здрасте! Да это ровно то, чем руководствовались и мы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Люк Смит

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