Алекс Элбон более секунды проиграл Максу Ферстаппену по итогам квалификации в Олимпийском парке, а гонку, в которой его напарник финишировал вторым, смог закончить лишь на десятой позиции. На экваторе сезона у англо-тайского пилота 64 очка – ровно вдвое меньше, чем у Ферстаппена.

Читайте также: Секундное отставание от Ферстаппена поставило Элбона в тупик

Однако в команде Red Bull Racing объяснили, что Элбону на этот раз помешали детали конфигурации «Сочи Автодрома».

«Отдельные особенности поведения машины крайне важны для Алекса, – объяснил журналистам босс коллектива Кристиан Хорнер. – У него возникают сложности, и на трассах такого типа – с медленными поворотами и жесткими торможениями – они проявляются особенно отчетливо.

Понятно, что ему нужно со всем этим разбираться. Во второй половине гонки он довольно неплохо отыгрывался, но в целом уик-энд для него оказался сложным.

Это было обидно, особенно учитывая подиум двухнедельной давности [в Муджелло]. Но этот этап, пожалуй, стал для него одним из самых сложных в сезоне».

По словам Хорнера, команда попробует внести в машину изменения, чтобы Элбону было комфортно управлять ей не только в быстрых поворотах.

«Думаю, нам понятны некоторые из тех сложностей, которые у него возникают, – объяснил глава команды. – И мы активно работаем, чтобы разобраться с ними. Надеюсь, в оставшихся гонках нам удастся продвинуться в этой работе и сделать машину более подходящей для его стиля».