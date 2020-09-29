Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
После блёклого выступления своего пилота на Гран При России глава Red Bull в очередной раз встал на его защиту
Алекс Элбон более секунды проиграл Максу Ферстаппену по итогам квалификации в Олимпийском парке, а гонку, в которой его напарник финишировал вторым, смог закончить лишь на десятой позиции. На экваторе сезона у англо-тайского пилота 64 очка – ровно вдвое меньше, чем у Ферстаппена.
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Однако в команде Red Bull Racing объяснили, что Элбону на этот раз помешали детали конфигурации «Сочи Автодрома».
«Отдельные особенности поведения машины крайне важны для Алекса, – объяснил журналистам босс коллектива Кристиан Хорнер. – У него возникают сложности, и на трассах такого типа – с медленными поворотами и жесткими торможениями – они проявляются особенно отчетливо.
Понятно, что ему нужно со всем этим разбираться. Во второй половине гонки он довольно неплохо отыгрывался, но в целом уик-энд для него оказался сложным.
Это было обидно, особенно учитывая подиум двухнедельной давности [в Муджелло]. Но этот этап, пожалуй, стал для него одним из самых сложных в сезоне».
По словам Хорнера, команда попробует внести в машину изменения, чтобы Элбону было комфортно управлять ей не только в быстрых поворотах.
«Думаю, нам понятны некоторые из тех сложностей, которые у него возникают, – объяснил глава команды. – И мы активно работаем, чтобы разобраться с ними. Надеюсь, в оставшихся гонках нам удастся продвинуться в этой работе и сделать машину более подходящей для его стиля».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Александр Элбон , Кристиан Хорнер
|Автор
|Джонатан Нобл