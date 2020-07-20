Хорнер нашел аномалии в машине Red Bull
Но не выяснил – какие
После того, как Макс Ферстаппен стал лишь седьмым в квалификации Гран При Венгрии, уступив первому месту полторы секунды, советник Red Bull Хельмут Марко заявил о фундаментальных проблемах с машиной.
Однако в гонке Ферстаппену удалось прорваться на второе место, а босс команды Кристиан Хорнер заявил, что фундаментальных проблем не видит.
«В нашей машине есть какие-то аномалии, – признался Хорнер после гонки. – Аэродинамика работает не так, как мы ожидали, и мы стараемся с этим разобраться. Но мне кажется, что база машины построена правильно. Надо просто как-то выжать из нее темп, который обещал симулятор. Тогда мы станем гораздо ближе [к лидерам]».
Хорнер также отметил разницу между темпом Red Bull на коротких и длинных отрезках: «В гонке наша форма часто улучшается. Мы привезли кое-какие обновления, которые не сработали, и теперь нам надо разобраться с полученными данными. У нас есть две недели, чтобы превратить их в улучшение скорости до Сильверстоуна.
На некоторых участках трассы мы были очень сильны, но на других слишком много проигрывали Mercedes. В гонке разница стала меньше, но нам все равно надо прибавлять».
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин