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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Хорнер напомнил Вольфу водителя из старого анекдота

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По мнению главы Mercedes, за критикой стиля пилотирования Макса Ферстаппена не стоит никакого заговора

Хорнер напомнил Вольфу водителя из старого анекдота

После Гран При в Саудовской Аравии, где Макс Ферстаппен получил два штрафа, глава Red Bull Кристиан Хорнер стал все чаще говорить, что претензии к его пилоту необоснованны, и что за критикой стиля пилотирования голландца стоит «машина средств массовой информации Mercedes», намекая на то, что немецкий бренд имеет повышенное влияние на ведущие СМИ.

Когда главу команды Mercedes в Абу-Даби попросили прокомментировать слова Хорнера, тот сравнил последнего с водителем, который едет по автобану по встречной полосе.

«Мне он напомнил героя из старого анекдота, который услышав по радио о том, что кто-то один едет по автобану по встречной полосе позвонил в студию и заявил: «Один? Да их тут сотни!», – заявил Вольф агентству Reuters. – Так что я думаю, это только сам Хорнер считает, что все клевещут на Макса Ферстаппена, а на самом деле это он такой один, у кого есть альтернативное мнение».

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