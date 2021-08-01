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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Хорнер: Нам теперь светят проблемы, а штраф Боттаса – пустяк

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, главный редактор

Руководитель Red Bull считает, что теперь его команде вряд ли удастся избежать внеплановых замен моторов

Хорнер: Нам теперь светят проблемы, а штраф Боттаса – пустяк

Из-за завала в первом повороте Гран При Венгрии команда Red Bull не смогла показать хороший результат в гонке и уступила Mercedes лидерство в обоих зачетах чемпионата мира. Однако, по словам руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера, это является не единственным неприятным следствием инцидента.

«Конечно, эти аварии не слишком сильно нам помогают. К примеру, двигатель на машине Серхио в один момент потерял всю охлаждающую жидкость, – заявил Хорнер по окончании гонки. – Нам еще предстоит все тщательно проанализировать – но первые прикидки говорят, что мы больше не сможем использовать этот мотор. И получается, что за две гонки мы потеряли два мотора в результате действий других пилотов.

И теперь у нас очень мало шансов обойтись без внеплановых замен. И это расстраивает нас и Honda – ведь дело не в надежности и не в наших ошибках. Вдобавок не стоит забывать, что мы теперь живем в режиме контроля за расходами – и столь серьезные инциденты могут обеспечить нам серьезные проблемы и в этой сфере».

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При этом руководитель Red Bull считает, что вынесенное судьями наказание (Боттас потеряет 5 позиций на стартовой решетке следующего этапа) не станет большой проблемой для виновника сегодняшнего инцидента: «Проблема в том, что на разных трассах наказания по-разному влияют на результат. К примеру, здесь, в Венгрии, они могут стать большой проблемой. А в Спа, думаю, Валттери будет в лидирующей группе уже к концу второго круга».

Хорнер также высоко оценил работу своих подчиненных, которым пришлось ремонтировать автомобиль Ферстаппена перед рестартом.

«Стоит сказать, что механики сотворили настоящее чудо, обеспечив Максу возможность вернуться в гонку на рестарте. Им, к примеру, пришлось оперативно чинить один из трубопроводов – и просто невероятно, что они справились. Вдобавок им пришлось чинить днище – и они так и не успели заменить дефлекторы. Повреждения были слишком, слишком сильными. В результате у машины Мика Шумахера сегодня было больше прижимной силы, чем у болида Макса».

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