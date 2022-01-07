Хорнер: На одинаковых машинах Макс обошел бы Льюиса

Финал сезона в Абу-Даби прошел в середине декабря 2021 года, однако разговоры об одной из самых напряженных битв последнего десятилетия ходят до сих пор. В интервью британскому изданию The Times босс Red Bull Кристиан Хорнер сравнил способности Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. По его мнению, если бы пилоты находились в одинаковых автомобилях, то нидерландец обошел бы семикратного чемпиона Формулы 1.

«Невозможно отрицать всех достижений Льюиса, – отметил Хорнер. – Он один из самых величайших гонщиков и статистически самый успешный пилот в истории. Но если вы посадите Макса и Льюиса в этот Mercedes, то у меня не будет сомнений, кто из них окажется первым. Если бы Льюис сел в наш автомобиль, то я бы тоже не сомневался.

С Максом возможно все. Мы не ожидали, что будем конкурентоспособными в Джидде [на Гран При Саудовской Аравии]. В основном такой результат – заслуга Макса».