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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Хорнер: На месте Mercedes я бы помалкивал

Автор:
, Редактор Ф1

Глава Red Bull предупредил соперников. что попытки подать протест на его команду будут встречены ответными действиями

Хорнер: На месте Mercedes я бы помалкивал

Формула 1 провела первый день в Баку – и не остается сомнений, что события на трассе в этот уик-энд будут лишь одной из тем. Противостояние команд в отношении гибких крыльев набирает обороты: часть паддока настаивает, что соперники нарушают правила, другая уверяет в правомерности своего подхода. 

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Считается, что катализатором этой истории может стать подача протеста на Red Bull. В Mercedes и McLaren недовольны тем, что заднее крыло на машинах RB16B отгибается назад на прямых, снижая лобовое сопротивление. 

FIA старается держать ситуацию под контролем, а в стане самой команды из Милтон-Кинса тем временем считают лучшей обороной нападение.

В интервью Sky Sports после пятничных тренировок, которые принесли Red Bull две первые строчки протокола, Кристиан Хорнер сказал: «Есть машины, которые на этой трассе выглядят [в плане гибкости крыльев] похуже наших. 

Я бы сконцентрировал внимание на передней части машин, а не на задней».

Тем самым британец продолжил взятую в Монако линию – утверждая, что у Mercedes тоже далеко не все в порядке, если говорить о гибких крыльях.

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Кристиан добавил: «Вы рискуете выпустить джина из бутылки. У нас есть специальные проверки. И мы проходим их именно для того, чтобы не сомневаться: машина соответствует правилам. 

Про задние крылья было сказано очень много, их предстоит серьезно переделывать [к следующему этапу во Франции, когда вступят в силу более строгие правила проверок]. Но если мы занялись одной стороной машины, то не стоит упускать из внимания и другую.

Тут нельзя применять правила лишь к одной из деталей. Нужно оценивать все элементы. И порой стоит быть осторожнее со своими желаниями». 

Комментируя кадры, снятые в пятницу в Баку с бортовой камеры Mercedes, глава Red Bull отметил: «Посмотрите, мы видим спонсорскую наклейку [в середине прямой], а потом она вдруг исчезает из поля зрения. когда гонщик начинает тормозить.  

Возможно, конечно, все это сделано в интересах нового спонсора. Но думаю, если бы я был Тото Вольфом, то с таким передним крылом держал бы свой рот закрытым». 

Хорнер отметил, что умение конструкторов получить выигрыш, не нарушая требований правил, всегда было частью Ф1. 

«Можно вспомнить некоторые блестящие технические находки. которые ничего не нарушали, – объяснил британец. – В этом их работа, именно за эту изобретательность мы им платим, в этом суть Формулы 1. Если мы хотим использовать стандартные машины, то получим Формулу 2. 

Как по мне, это один из соревновательных компонентов в нашем спорте – стремление раздвинуть границы возможного. 

При этом ты должен соблюдать все правила – но можешь пытаться выжать из них все. Так поступаем мы, так же поступают и все остальные команды».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Кристиан Хорнер
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Люк Смит

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