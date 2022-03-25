Хорнер: Мы заменили все дефектные детали

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Приехав в Саудовскую Аравию вчера вечером, Макс Ферстаппен завил, что его команда Red Bull все еще изучает причину двойного схода на последних кругах Гран При Бахрейна. Сегодня руководитель «Быков» Кристиан Хорнер уверил журналистов, что команда разобралась с проблемой и нашла решение.

«Что касается схода в конце гонки, то как и говорилось в топливном баке возник вакуум. Туда не поступал воздух для замещения топлива, вот насос и не мог это топливо засосать. Это обидно. Мы провели множество тестов и исследований за последние дни и считаем, что нашли и заменили проблемный компонент. Посмотрим, как пойдут дела здесь.

На тестах мы пробовали заезды с полным баком, с половиной топлива в баке и с малым количеством топлива в баке, проехали много кругов и все было нормально. Так что странно, что это произошло, мы были в недоумении. Мы внедрили несколько вещей, которые должны нам помочь. Жалко, что из-за небольшого дефекта мы потеряли столько очков».

Хорнер коротко рассказал и о том, что стало причиной жалоб Ферстаппена по ходу гонки на тяжелое рулевое управление. Оказалось, что усилитель работал штатно.

«У Макса была повреждена подвеска, но это повреждение сказалось именно на том, как машина рулится. Он получил повреждение, когда болид опускали с домкрата на пит-стопе», – заявил глава Red Bull.