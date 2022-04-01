Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Доменикали: Ф1 нужен сильный американский гонщик Следующая / Марко о проблемах Mercedes с моторами: Их спецы перешли к нам
Формула 1 Новости

Хорнер: Мы предлагали Риккардо космические деньги

Глава Red Bull считает, что австралиец просто не был готов мириться с ролью второго номера в команде

Автор:
, Редактор
Хорнер: Мы предлагали Риккардо космические деньги
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Накануне Гран При Австралии глава Red Bull пообщался с австралийскими журналистами и был вынужден в очередной раз отвечать на вопрос о том, почему Даниэль Риккардо, который также родом из Австралии, в конце 2018 года покинул Red Bull.

По словам Хорнера, дело было не в высокой зарплате, которую предложили в Renault, так как он был готов платить Риккардо не меньшие деньги.

«Даниэль мог подумать о превосходстве Макса и решить, что он не хочет быть вторым пилотом, – объяснил Хорнер. – Мы делали ему предложение, и сумма была космической.

Он тогда находился в довольно пессимистичном настроении по поводу силовых установок Honda, не верил, что с ними мы можем победить. При этом мы считаем его отличным пилотом и жалели тогда о его уходе.

К сожалению, и для него уход не привел к желаемому результату. Он очень талантлив и является при этом сильной личностью. Но теперь у него опять сильный напарник. Который часто быстрее, и для Даниэля это очень тяжело».

Читайте также:
Поделились
Доменикали: Ф1 нужен сильный американский гонщик
Предыдущая новость

Доменикали: Ф1 нужен сильный американский гонщик
Следующая новость

Марко о проблемах Mercedes с моторами: Их спецы перешли к нам

Марко о проблемах Mercedes с моторами: Их спецы перешли к нам
Больше от
Сергей Иванов
Марко о проблемах Mercedes с моторами: Их спецы перешли к нам
Формула 1

Марко о проблемах Mercedes с моторами: Их спецы перешли к нам

Почему возвращение Росберга в Ф1 – не совсем первоапрельская шутка
Формула 1

Почему возвращение Росберга в Ф1 – не совсем первоапрельская шутка

Боттас собрался победить Mercedes в 2022 году
Формула 1

Боттас собрался победить Mercedes в 2022 году

Даниэль Риккардо Больше от
Даниэль Риккардо
Риккардо наказан потерей 3-х позиций за блокировку Окона Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Риккардо наказан потерей 3-х позиций за блокировку Окона

Ферстаппен: В сериале Netflix Норрис выставлен придурком Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Ферстаппен: В сериале Netflix Норрис выставлен придурком

Риккардо: Чувствовал себя не очень, но дело не в этом Гран При Бахрейна
Формула 1

Риккардо: Чувствовал себя не очень, но дело не в этом

Самое важное:

Ферстаппен отказался выделять Хэмилтона среди соперников по Ф1
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен отказался выделять Хэмилтона среди соперников по Ф1

Штайнер: Обновления машин переоценены
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Обновления машин переоценены

Марко о проблемах Mercedes с моторами: Их спецы перешли к нам
Формула 1 Формула 1

Марко о проблемах Mercedes с моторами: Их спецы перешли к нам

Хорнер: Мы предлагали Риккардо космические деньги
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Мы предлагали Риккардо космические деньги

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.