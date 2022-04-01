Хорнер: Мы предлагали Риккардо космические деньги

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Накануне Гран При Австралии глава Red Bull пообщался с австралийскими журналистами и был вынужден в очередной раз отвечать на вопрос о том, почему Даниэль Риккардо, который также родом из Австралии, в конце 2018 года покинул Red Bull.

По словам Хорнера, дело было не в высокой зарплате, которую предложили в Renault, так как он был готов платить Риккардо не меньшие деньги.

«Даниэль мог подумать о превосходстве Макса и решить, что он не хочет быть вторым пилотом, – объяснил Хорнер. – Мы делали ему предложение, и сумма была космической.

Он тогда находился в довольно пессимистичном настроении по поводу силовых установок Honda, не верил, что с ними мы можем победить. При этом мы считаем его отличным пилотом и жалели тогда о его уходе.

К сожалению, и для него уход не привел к желаемому результату. Он очень талантлив и является при этом сильной личностью. Но теперь у него опять сильный напарник. Который часто быстрее, и для Даниэля это очень тяжело».