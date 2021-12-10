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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Хорнер: Мы хотим, чтобы Макс сохранил агрессивный стиль

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По ходу нынешнего сезона Ферстаппен нередко был жестким на трассе – и в Red Bull не хотят, чтобы Макс менялся

Хорнер: Мы хотим, чтобы Макс сохранил агрессивный стиль

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен считает, что на некоторых этапах судьи обходились с ним несправедливо. И, вдобавок, в течение сезона в гоночном сообществе на него обрушивались с критикой за жесткий стиль вождения. 

Босс Red Bull Кристиан Хорнер считает, что Максу все равно нужно сохранить свой подход к гонкам в Ф1, несмотря на сильное давление со стороны. «Я думаю, с ним жестоко обращались, – сказал Хорнер перед Гран При Абу-Даби. – Мне кажется, к инцидентам, в которых он был замешан, присматривались больше, чем к другим. И он чувствует себя обиженным на это.

Мне кажется, проблема для Макса в том, что за ним пристально следят. Он постоянно находится в центре внимания, он едет на первых позициях и борется с семикратным чемпионом. И я думаю, что все эти высказывания о его стиле… пытались оказать на него давление.

Но он ездит фантастически – в той манере, которая разжигает страсть. Благодаря ему пришло немало новых болельщиков. И мы не хотим, чтобы он менялся.

Мы хотим, чтобы он продолжал ездить в том стиле, который привел его к тесному соперничеству с Льюисом за титул чемпиона мира».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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