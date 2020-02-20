Хорнер: Можем сократить тесты до трех дней

Общаясь с журналистами на трассе в Барселоне, Кристиан Хорнер отметил, что сокращенное количество тестовых дней заставило команды по максимуму использовать доступное время. По словам руководителя Red Bull, раньше команда ни разу не проезжала на тестах 170 кругов, как это сделал в среду Макс Ферстаппен.

«Мы, можно сказать, укатали Макса. Он ведь проехал втрое больше, чем накатывает за одну гонку, – сообщил британец прессе. – День казался очень длинным – и сейчас я не уверен, что имеет смысл оставаться на трассе до шести вечера. Можно закрывать трек уже в пять. Но вчерашние заезды наглядно доказали, насколько нынешние машины надежны. С точки зрения полученных данных мы тоже весьма довольны – выполнили все поставленные задачи, первые впечатления от RB16 оказались позитивными».

По мнению Хорнера, 6 тестовых дней (то есть по 3 дня на каждого пилота) – не слишком много с учетом того, что командам после этого предстоит провести больше 20 этапов. Однако босс австрийской команды вполне допускает дальнейшее сокращение времени, выделенного на испытания автомобилей.

«Чем меньше тестов, тем менее предсказуемы гонки, – объяснил Хорнер. – Поэтому есть доказательства в пользу дальнейшего ограничения. К примеру, можем вообще ограничиться одной трехдневной серией. Это, конечно, будет непросто для пилотов – и даст заметное преимущество более опытным пилотам».