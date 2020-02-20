Хорнер: Можем сократить тесты до трех дней

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
27 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
188 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
195 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
209 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
244 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
251 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
265 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
279 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Новость

Хорнер: Можем сократить тесты до трех дней

Поделились
Комментарии
Хорнер: Можем сократить тесты до трех дней
Автор:
, Главный редактор
20 февр. 2020 г., 20:25

Босс коллектива Red Bull не увидел особой проблемы в том, что до начала сезона в этом году команды проведут на трассе 6 дней вместо восьми в прошлом году. И не против рассмотреть еще более экстремальные варианты подхода к организации тестов

Общаясь с журналистами на трассе в Барселоне, Кристиан Хорнер отметил, что сокращенное количество тестовых дней заставило команды по максимуму использовать доступное время. По словам руководителя Red Bull, раньше команда ни разу не проезжала на тестах 170 кругов, как это сделал в среду Макс Ферстаппен.

«Мы, можно сказать, укатали Макса. Он ведь проехал втрое больше, чем накатывает за одну гонку, – сообщил британец прессе. – День казался очень длинным – и сейчас я не уверен, что имеет смысл оставаться на трассе до шести вечера. Можно закрывать трек уже в пять. Но вчерашние заезды наглядно доказали, насколько нынешние машины надежны. С точки зрения полученных данных мы тоже весьма довольны – выполнили все поставленные задачи, первые впечатления от RB16 оказались позитивными».

По мнению Хорнера, 6 тестовых дней (то есть по 3 дня на каждого пилота) – не слишком много с учетом того, что командам после этого предстоит провести больше 20 этапов. Однако босс австрийской команды вполне допускает дальнейшее сокращение времени, выделенного на испытания автомобилей.

«Чем меньше тестов, тем менее предсказуемы гонки, – объяснил Хорнер. – Поэтому есть доказательства в пользу дальнейшего ограничения. К примеру, можем вообще ограничиться одной трехдневной серией. Это, конечно, будет непросто для пилотов – и даст заметное преимущество более опытным пилотам».

Читайте также:

 

Следующая новость
«Давление в шинах поднялось до сумасшедшего уровня». Грожан раскритиковал Pirelli

Предыдущая новость

«Давление в шинах поднялось до сумасшедшего уровня». Грожан раскритиковал Pirelli

Следующая новость

Лучшие фото с первой серии предсезонных тестов Ф1 в Барселоне: четверг

Лучшие фото с первой серии предсезонных тестов Ф1 в Барселоне: четверг
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Четверг
Пилоты Кристиан Хорнер
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Кирилл Качнов

База данных

Гран При Бельгии

Гран При Бельгии

18 июн. - 20 июн.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Гонка
пн 1 дек.
вт 2 дек.
19:03
00:34
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Гонщики Mercedes научились наклонять колеса с помощью руля. Как это возможно?

2
Формула 1

Технический анализ: хитрая новинка Mercedes в ответах на семь простых вопросов

3
Формула 1

«Как бег в шлепанцах». Феттель посочувствовал пилотам «Мерседеса»

4
Формула 1

Red Bull разместил радиатор над мотором

5
Формула 1

Мнение: почему в AlphaTauri Квяту будет лучше, чем в Toro Rosso

Последние видео

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам 01:00
Формула 1

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам

McLaren MCL35 проехал первые круги 00:43
Формула 1

McLaren MCL35 проехал первые круги

Презентация команды Формулы 1 Alfa Romeo: видео 00:38
Формула 1

Презентация команды Формулы 1 Alfa Romeo: видео

Ромен Грожан проехал первые круги на Haas VF-20 02:09
Формула 1

Ромен Грожан проехал первые круги на Haas VF-20

Ферстаппен и Элбон опробовали Aston Martin Valkyrie: видео 02:45
Формула 1

Ферстаппен и Элбон опробовали Aston Martin Valkyrie: видео

Самое важное:

Лучшие фото с первой серии предсезонных тестов Ф1 в Барселоне: четверг
F1

Лучшие фото с первой серии предсезонных тестов Ф1 в Барселоне: четверг

Хорнер: Можем сократить тесты до трех дней
F1

Хорнер: Можем сократить тесты до трех дней

«Давление в шинах поднялось до сумасшедшего уровня». Грожан раскритиковал Pirelli
F1

«Давление в шинах поднялось до сумасшедшего уровня». Грожан раскритиковал Pirelli

«Как бег в шлепанцах». Феттель посочувствовал пилотам «Мерседеса»
F1

«Как бег в шлепанцах». Феттель посочувствовал пилотам «Мерседеса»

Red Bull разместил радиатор над мотором
F1

Red Bull разместил радиатор над мотором

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.