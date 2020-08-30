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Формула 1 / Новость

Хорнер: Mercedes уже использует концепцию Ньюи

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Хорнер: Mercedes уже использует концепцию Ньюи
Автор:
, Главный редактор

По мнению руководителя Red Bull, подходы двух команд к созданию машин уже нельзя назвать диаметрально противоположными

Болид Mercedes с точки зрения базовой аэродинамической конфигурации вопреки общему мнению уже не является антиподом автомобиля Red Bull. Этим наблюдением руководитель австрийской команды поделился с журналистами в паддоке Гран При Бельгии вечером в субботу.

Напомним, что технический директор Red Bull Эдриан Ньюи не один сезон работает с концепцией т.н. машины с большим углом атаки – в ее рамках увеличение дорожного просвета в районе задней оси обеспечивает увеличение эффективности днища с точки зрения создания прижимной силы. Mercedes же предпочитал делать ставку на увеличение площади днища, сохраняя клиренс в районе задней оси на привычном уровне. Однако Хорнер считает, что на деле в последние годы ситуация меняется.

«Лично мне кажется, что Mercedes все увеличивает и увеличивает клиренс сзади, – сообщил менеджер журналистам. – Если вы посмотрите на ситуацию в динамике, как сильно у них изменился клиренс за последние несколько сезонов – окажется, что они по этому показателю несильно отстают от нас».

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В последнее время многие наблюдатели подвергают сомнению перспективность концепции, с которой работает Ньюи. И проблемы с управляемостью болидов Red Bull в этом сезоне воспринимаются как свидетельство того, что конструкторский штаб австрийской команды уперся в некий потолок. Хорнер в очередной раз заявил, что такая точка зрения не имеет ничего общего с реальностью.

«Современные автомобили очень сложны, если говорить об аэродинамике. Это можно увидеть невооруженным взглядом, если посмотреть на дефлекторы, передние крылья, нижнюю часть этих крыльев. И неизбежны ситуации, в которых какой-то элемент работает не так, как должен – или все работает здорово, но только в определенных условиях.

Сейчас, я считаю, мы уже смогли понять, что было не так с нашей машиной в начале сезона – и на подходе детали и решения, которые помогут нам изменить ситуацию к лучшему».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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