Хорнер: Mercedes трудно оправдать зарплату Хэмилтона

В 2020 году истекают контракты у всех пилотов топ-команд. Однако, Шарль Леклер в Ferrari и Макс Ферстаппен в Red Bull уже подписали новые соглашения. А вот Льюис Хэмилтон пока не договорился о продлении сделки с Mercedes, что порождает слухи о его потенциальном уходе из команды. Глава Red Bull Кристиан Хорнер считает такой уход вероятным только по финансовым причинам – по слухам, Хэмилтон запросил у Mercedes 66 млн долларов в год.

«Логично, что Льюис останется в Mercedes, если они договорятся об условиях, – сказал Хорнер на мероприятии Red Bull в Лондоне. – Mercedes захочет его оставить, но это вопрос финансов. Автомобильный сектор сейчас испытывает давление, а когда идут сокращения, трудно оправдать рекордную зарплату».

По слухам, Хэмилтона не устроило предложение Mercedes в 50 млн долларов. Хорнер считает, что шестикратный чемпион мира имеет право назначать себе цену: «Так он себя оценивает. Он исключительный пилот, и это имеет цену. Уверен, в Mercedes это понимают».

В то же время, в своей команде Хорнер видеть Хэмилтона бы не хотел: «Он не подходит нашей программе. Мы всегда делаем ставку на молодых талантов, которых пестуем и растим. Льюис не вписывается в этот профиль».