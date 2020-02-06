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Хорнер: Mercedes трудно оправдать зарплату Хэмилтона

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Хорнер: Mercedes трудно оправдать зарплату Хэмилтона
Автор:
, редактор
6 февр. 2020 г., 08:32

Руководитель Red Bull назвал одну причину, по которой шестикратный чемпион мира может сменить команду.

В 2020 году истекают контракты у всех пилотов топ-команд. Однако, Шарль Леклер в Ferrari и Макс Ферстаппен в Red Bull уже подписали новые соглашения. А вот Льюис Хэмилтон пока не договорился о продлении сделки с Mercedes, что порождает слухи о его потенциальном уходе из команды. Глава Red Bull Кристиан Хорнер считает такой уход вероятным только по финансовым причинам – по слухам, Хэмилтон запросил у Mercedes 66 млн долларов в год.

«Логично, что Льюис останется в Mercedes, если они договорятся об условиях, – сказал Хорнер на мероприятии Red Bull в Лондоне. – Mercedes захочет его оставить, но это вопрос финансов. Автомобильный сектор сейчас испытывает давление, а когда идут сокращения, трудно оправдать рекордную зарплату». 

По слухам, Хэмилтона не устроило предложение Mercedes в 50 млн долларов. Хорнер считает, что шестикратный чемпион мира имеет право назначать себе цену: «Так он себя оценивает. Он исключительный пилот, и это имеет цену. Уверен, в Mercedes это понимают».

В то же время, в своей команде Хорнер видеть Хэмилтона бы не хотел: «Он не подходит нашей программе. Мы всегда делаем ставку на молодых талантов, которых пестуем и растим. Льюис не вписывается в этот профиль».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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