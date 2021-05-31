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Формула 1 Новости

Хорнер: Mercedes пожалеет, что не стала поставлять нам моторы

Автор:
, редактор

Глава Red Bull намерен построить такой мотор, который захотят покупать автопроизводители

Хорнер: Mercedes пожалеет, что не стала поставлять нам моторы

C 2022 года Red Bull будет сама строить себе силовые установки. При смене регламента в сезоне-2025 команда рассчитывает сама же разработать новый мотор.

Хотя босс Red Bull Кристиан Хорнер назвал этот шаг вынужденным, он надеется сделать двигатель лучше, чем у конкурентов.

«Нам нужен боеспособный мотор, и это [собственная разработка] лучший путь его получить, – цитирует Хорнера Autocar. – Mercedes не стал бы нам поставлять двигатели, Renault тоже не захотела, так что выбор у нас был небольшой. Придется взять за это и заставить Тото [Вольфа] пожалеть о таком решении. Может, однажды ему понадобится наш мотор».

За время выступлений в Ф1 Red Bull пользовалась моторами Cosworth, Ferrari, Renault и Honda. Четыре чемпионских титула команда выиграла с Renault, но отношения сторон разладились, когда французы вернули в чемпионат свой заводской коллектив.

О том, что Red Bull останется без поставщика моторов, стало известно прошлой осенью, когда Honda объявила о своем уходе. Тогда же босс Mercedes Тото Вольф заявил, что его команда продавать силовые установки австрийцам не станет.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Иван Матушкин

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