Хорнер: Mercedes потеряли преимущество на прямых

В Гран При Бразилии пилоты Mercedes обладали очевидным преимуществом в скорости на прямых, что позволило Льюису Хэмилтону совершить множество обгонов, включая ключевой обгон Макса Ферстаппена в сражении за первое место.

В Катаре Хэмилтон также казался быстрее, завоевав поул в квалификации. Однако глава Red Bull Кристиан Хорнер увидел позитив в том, что преимущество в скорости на прямых у Mercedes исчезло, и что это дает Ферстаппену шансы в гонке.

«У Mercedes больше нет преимущества на прямых, – сказал Хорнер в эфире Sky F1. – Фактически здесь по максимальной скорости мы с ними сравнялись. Конечно, Льюис Хэмилтон проехал потрясающий быстрый круг в квалификации. Но на самом деле его преимущество наблюдается только в шестом и седьмом поворотах.

Так что я думаю завтра очень многое будет зависеть от борьбы на старте. Тот, кто выиграет старт и первым пройдет первый поворот получит преимущество. Обогнать затем будет очень сложно, так что после борьбы в первом повороте важными станут другие вещи.

Это стратегия, работа с шинами, надежность – вот что будет решающим после старта. Здесь очень сложное покрытие трассы, и оно для всех новое, так что возможно все решит износ передних шин на разных болидах».