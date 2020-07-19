Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
116 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
130 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Хорнер: Механики сделали за 20 минут то, на что уходит 1,5 часа

Поделились
Комментарии
Хорнер: Механики сделали за 20 минут то, на что уходит 1,5 часа
Автор:
, Ответственный редактор
19 июл. 2020 г., 15:58

Руководитель Red Bull Racing рассказал, как команда диагностировала повреждения на машине Ферстаппена по телевизонной картинке

Подготовка к гонке на «Хунгароринге» превратилась для бригады Макса Ферстаппена из рутины в триллер, когда гонщик разбил машину по пути на решетку. 

Читайте также:

Механикам удалось в кратчайшие сроки устранить повреждения, после чего гонщик смог финишировать вторым. 

Как отметил после финиша глава RBR Кристиан Хорнер, такой результат стал следствием исключительного профессионализма сотрудников команды. 

«По пути на решетку Макс сделал все, что только мог – он улетел с трассы трижды. И в итоге едва не приговорил машину, – сказал Хорнер в эфире Sky Sports. – Он хотел ехать в боксы, но мы в самый последний момент успели направить его на решетку. Нам удалось рассмотреть в телевизионной трансляции, что повреждены только диагональный рычаг и рулевая тяга.

И механики его машины – Оли, Лерой и остальные – сотворили маленькое чудо. Они сделали за 20 минут то, на что обычно уходит полтора часа. И своим сегодняшним результатом Макс обязан им».

Он добавил: «Если бы пострадал один из треугольных рычагов, все было бы кончено. Но Максу невероятно повезло: они остались целыми. Мы завершили ремонт за 25 секунд до конца отведенного на это времени. И в итоге финишировали вторыми – еще вчера вечером я бы, пожалуй, готов был биться о заклад, что у нас не будет такого результата».

Читайте также:

 

Следующая новость
Ферстаппен: Машина после ремонта была как новая

Предыдущая новость

Ферстаппен: Машина после ремонта была как новая

Следующая новость

Феттель и Леклер: За ночь мы растеряли баланс

Феттель и Леклер: За ночь мы растеряли баланс

Самое читаемое Сегодня

Гран При Венгрии: пять быстрых выводов
Формула 1 / Формула 1

Гран При Венгрии: пять быстрых выводов

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено
Формула 1 / Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

Боттас стартовал не по светофору, а по огням у себя на руле
Формула 1 / Формула 1

Боттас стартовал не по светофору, а по огням у себя на руле

Хорнер: Механики сделали за 20 минут то, на что уходит 1,5 часа
Формула 1 / Формула 1
35мин

Хорнер: Механики сделали за 20 минут то, на что уходит 1,5 часа

Гонщики не успели преклонить колено на Гран При Венгрии. Начался гимн и все встали
Формула 1 / Формула 1

Гонщики не успели преклонить колено на Гран При Венгрии. Начался гимн и все встали

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии
Формула 1 / Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии

Хэмилтон выиграл зрелищный Гран При Венгрии
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон выиграл зрелищный Гран При Венгрии

Ферстаппен посоветовал Расселлу не заикаться о Red Bull
Формула 1 / Формула 1

Ферстаппен посоветовал Расселлу не заикаться о Red Bull

Самое важное:

Феттель и Леклер: За ночь мы растеряли баланс
Формула 1 / Формула 1
1мин

Феттель и Леклер: За ночь мы растеряли баланс

Хорнер: Механики сделали за 20 минут то, на что уходит 1,5 часа
Формула 1 / Формула 1
35мин

Хорнер: Механики сделали за 20 минут то, на что уходит 1,5 часа

Ферстаппен: Машина после ремонта была как новая
Формула 1 / Формула 1

Ферстаппен: Машина после ремонта была как новая

Хэмилтон: Я все еще стараюсь прибавить
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон: Я все еще стараюсь прибавить

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Венгрии: пять быстрых выводов

2
Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

3
Формула 1

Боттас стартовал не по светофору, а по огням у себя на руле

4
Формула 1

Хорнер: Механики сделали за 20 минут то, на что уходит 1,5 часа

35мин
5
Формула 1

Гонщики не успели преклонить колено на Гран При Венгрии. Начался гимн и все встали

Последние видео

Стартовая решетка Гран При Венгрии 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Венгрии

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии 03:46
Формула 1

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки? 05:55
Формула 1

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки?

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

История Williams в Формуле 1 02:27
Формула 1

История Williams в Формуле 1

Самое важное:

Феттель и Леклер: За ночь мы растеряли баланс
Формула 1

Феттель и Леклер: За ночь мы растеряли баланс

Хорнер: Механики сделали за 20 минут то, на что уходит 1,5 часа
Формула 1

Хорнер: Механики сделали за 20 минут то, на что уходит 1,5 часа

Ферстаппен: Машина после ремонта была как новая
Формула 1

Ферстаппен: Машина после ремонта была как новая

Хэмилтон: Я все еще стараюсь прибавить
Формула 1

Хэмилтон: Я все еще стараюсь прибавить

Боттас стартовал не по светофору, а по огням у себя на руле
Формула 1

Боттас стартовал не по светофору, а по огням у себя на руле

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.