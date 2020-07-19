Подготовка к гонке на «Хунгароринге» превратилась для бригады Макса Ферстаппена из рутины в триллер, когда гонщик разбил машину по пути на решетку.

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Механикам удалось в кратчайшие сроки устранить повреждения, после чего гонщик смог финишировать вторым.

Как отметил после финиша глава RBR Кристиан Хорнер, такой результат стал следствием исключительного профессионализма сотрудников команды.

«По пути на решетку Макс сделал все, что только мог – он улетел с трассы трижды. И в итоге едва не приговорил машину, – сказал Хорнер в эфире Sky Sports. – Он хотел ехать в боксы, но мы в самый последний момент успели направить его на решетку. Нам удалось рассмотреть в телевизионной трансляции, что повреждены только диагональный рычаг и рулевая тяга.

И механики его машины – Оли, Лерой и остальные – сотворили маленькое чудо. Они сделали за 20 минут то, на что обычно уходит полтора часа. И своим сегодняшним результатом Макс обязан им».

Он добавил: «Если бы пострадал один из треугольных рычагов, все было бы кончено. Но Максу невероятно повезло: они остались целыми. Мы завершили ремонт за 25 секунд до конца отведенного на это времени. И в итоге финишировали вторыми – еще вчера вечером я бы, пожалуй, готов был биться о заклад, что у нас не будет такого результата».