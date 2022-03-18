Хорнер: Машина Ferrari не хуже нашей. Но они ее делали дольше
По мнению главы Red Bull, уже завтра в квалификации гонщики Скудерии станут главными соперниками его команды
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам пятничных тренировок Формулы 1 в Бахрейне. Однако его преимущество над гонщиком Ferrari Шарлем Леклером оказалось очень невелико – всего 0,087 секунды. Более того, оба пилота Скудерии оказались быстрее партнера Ферстаппена, Серхио Переса.
Если в прошлом сезоне главным соперником для «Быков» была команда Mercedes, то после тренировок глава Red Bull Кристиан Хорнер признался, что восхищен машинами из Маранелло.
«Я думаю, что Ferrari очень, очень быстры, – сказал Хорнер. – Вы и сами видели, как быстр был сегодня Шарль Леклер, да и Карлос Сайнс тоже. Полагаю, завтра именно с ними нам предстоит бороться за поул.
Лично мне не принципиально, кто является соперником, все команды в той или иной степени соперничают. Приятно видеть, что Ferrari вернулась в число лидеров. Последние годы они были спящим гигантом, который всегда стремился проснуться.
Что же, они очень рано начали работы над болидом 2022 года и сделали, кажется, отличную машину. Но я горжусь и своими инженерами, которые в сжатые сроки подготовили готовые к Гран При болиды, которые теперь можно развивать и совершенствовать».
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